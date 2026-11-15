Россия направляет миллиарды из захваченных иностранных бизнесов на войну

Российские подразделения иностранных компаний, которые Кремль передал под управление местных структур, направляют миллиарды рублей в поддержку русской армии. Денежные средства идут, в частности, на закупку беспилотников, транспорта, систем связи и другого оборудования.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Bloomberg.

Большинство платежей направлялось в "Народный фронт" — организацию, созданную по инициативе Владимира Путина в 2011 году. После начала полномасштабной войны она запустила проект "Все для победы!", по которому финансируют потребности российских военных.

В 2023 году Россия ввела механизм, позволяющий государству брать под оперативный контроль подразделения компаний из так называемых недружественных стран.

Формально собственность при этом может оставаться за иностранной компанией, однако она теряет фактический контроль над бизнесом.

Сотни миллионов и миллиарды рублей на армию

Одним из примеров Bloomberg называет российское подразделение датского производителя изоляционных материалов Rockwool.

После передачи его во временное управление местной компании предприятие пожертвовало 600 млн рублей "Народному фронту". Денежные средства предназначались для закупки вездеходов, средств связи, разведывательных беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы.

Той же управленческой структуре впоследствии передали российские активы нидерландской Akzo Nobel и итальянской DKC Europe. По данным благотворительных организаций и российских СМИ, эти компании перечислили в общей сложности 3 млрд рублей на закупку оборудования для российских военных.

В AkzoNobel заявили Bloomberg, что после потери контроля больше не располагают информацией о деятельности российских предприятий.

Еще 1 млрд рублей в 2026 году пожертвовала "Народному фронту" AB InBev Efes – совместное предприятие Anheuser-Busch InBev и Anadolu Efes, контроль над которым иностранные партнеры потеряли в 2024 году.

Пивоварня "Балтика", ранее контролировавшаяся датской Carlsberg, начала производить безалкогольный напиток с кофеином и витаминами специально для российских военных. Его бесплатно поставляют на фронт.

Кремль усиливает захват иностранных активов

С сентября Кремль активизировал передачу иностранных предприятий во временное управление. Под контроль местных структур попали, в частности, российские активы Nestlé, а в ноябре – подразделения Japan Tobacco.

Путин объяснял такие шаги возможностью ответить на конфискацию российских активов на Западе.

На этом фоне российские бизнесмены все более активно пытаются получить контроль над иностранными компаниями еще до возможного вмешательства Кремля.

Напомним, в октябре российское подразделение немецкой Metro, после того как Кремль забрало контроль над бизнесом в РФ, перечислило 1 млрд рублей фонда "Народный фронт" на нужды российских военных.