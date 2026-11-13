Экономика России на грани стагнации из-за ударов украинских дронов по НПЗ и портам

Экономика России теряет темпы роста на фоне украинских ударов, которые выводят из строя промышленные объекты, нарушают логистику и усиливают инфляционное давление. По медианной оценке экономистов, в третьем квартале 2026 г. ВВП РФ вырос всего на 0,9% в годовом измерении после 1,3% в предыдущем квартале.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания, на пятом году полномасштабной войны удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам, логистическим узлам и дата-центрам уходят все глубже внутрь российской территории. Это приводит к дефициту горючего и заставляет Банк России дольше удерживать жесткую монетарную политику.

В то же время российское правительство снова резко увеличило оборонные расходы, отказавшись от предварительных планов по их сдерживанию на фоне расширения дефицита бюджета.

Остановки на НПЗ повлекли за собой годовое падение объемов нефтепереработки в РФ в третьем квартале на 18% — это самый глубокий спад по сопоставимым квартальным показателям с 2020 года. Сокращение производства горючего углубило спад в добывающей отрасли и вывело оптовую торговлю в минус.

Кроме того, повреждение погрузочных терминалов и портовой инфраструктуры в Азово-Черноморском бассейне отразилось на морском экспорте сырой нефти. По оценке экономистки Oxford Economics Татьяны Орловой, падение экспорта нефти и нефтепродуктов забрало около 3,75 процентного пункта от годового роста всего экспорта РФ в третьем квартале и сократило рост ВВП примерно на 0,7 процентного пункта.

Падение потребительского спроса и разгон инфляции

Вне военного производства единственным источником роста остается потребительский спрос, однако в третьем квартале его прирост резко замедлился до 4,2% в годовом исчислении по сравнению с 7,2% во втором квартале. В то же время, наблюдаются такие негативные тенденции в гражданском секторе и финансах.

Рост долговой перегрузки. По опросу Российского союза промышленников и предпринимателей, к главному трио проблемам (слабый спрос, дефицит оборотных средств и задержке платежей) добавились ограниченный доступ к кредитам и рост долговой нагрузки — на каждый из этих факторов пожаловались около 20% компаний, что явилось рекордом для долгового давления. В "Сбербанке" также фиксируют ухудшение качества корпоративных кредитов из-за длительного периода высоких ставок.

Ускорение инфляции. Удорожание горючего подтолкнуло вверх цены на широкий спектр товаров, удаляя инфляцию от целевого показателя Центробанка в 4%, которого Россия не может достигнуть уже седьмой год. Ожидается, что годовая инфляция в октябре ускорилась до 7,07% по сравнению с 6,35% в сентябре.

Перегрев предложения. Из-за потери части производственных мощностей в третьем квартале спрос превысил возможности предложения, что создает дополнительное инфляционное давление и не дает Банку России снижать ключевую ставку.

По оценке Oxford Economics, сочетание жесткой денежно-кредитной политики и намерений правительства сокращать дефицит бюджета несовместимо с официальными прогнозами правительства РФ по росту экономики на 1,4% в 2027 году и на 1,9% в 2028 году.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские дроны вывели из строя около 30% мощностей российских НПЗ. По данным Reuters, атаки с конца октября нарушили работу девяти из 35 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.