Економіка Росії на межі стагнації через удари українських дронів по НПЗ і портах

Економіка Росії втрачає темпи зростання на тлі українських ударів, які виводять із ладу промислові об'єкти, порушують логістику та посилюють інфляційний тиск. За медіанною оцінкою економістів, у третьому кварталі 2026 року ВВП РФ зріс лише на 0,9% у річному вимірі після 1,3% у попередньому кварталі.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання, на п'ятому році повномасштабної війни удари України по нафтопереробних заводах, логістичних вузлах і дата-центрах сягають дедалі глибше всередину російської території. Це призводить до дефіциту пального та змушує Банк Росії довше утримувати жорстку монетарну політику.

Водночас російський уряд знову різко збільшив оборонні витрати, відмовившись від попередніх планів щодо їх стримування на тлі розширення дефіциту бюджету.

Зупинки на НПЗ спричинили річне падіння обсягів нафтопереробки в РФ у третьому кварталі на 18% — це найглибший спад за порівнянними квартальними показниками з 2020 року. Скорочення виробництва пального поглибило спад у видобувній галузі та вивело оптову торгівлю в мінус.

Крім того, пошкодження навантажувальних терміналів і портової інфраструктури в Азово-Чорноморському басейні вдарило по морському експорту сирої нафти. За оцінкою економістки Oxford Economics Тетяни Орлової, падіння експорту нафти й нафтопродуктів забрало близько 3,75 відсоткового пункту від річного зростання всього експорту РФ у третьому кварталі та скоротило зростання ВВП приблизно на 0,7 відсоткового пункту.

Падіння споживчого попиту та розгін інфляції

Поза військовим виробництвом єдиним джерелом зростання залишається споживчий попит, проте у третьому кварталі його приріст різко сповільнився до 4,2% у річному обчисленні проти 7,2% у другому кварталі. Водночас спостерігаються такі негативні тенденції в цивільному секторі та фінансах.

Зростання боргового навантаження. За опитуванням Російського союзу промисловців і підприємців, до головного тріо проблем (слабкий попит, дефіцит обігових коштів і затримки платежів) додалися обмежений доступ до кредитів та зростання боргового навантаження — на кожен із цих чинників поскаржилися близько 20% компаній, що стало рекордом для боргового тиску. У "Сбербанку" також фіксують погіршення якості корпоративних кредитів через тривалий період високих ставок.

Прискорення інфляції. Здорожчання пального підштовхнуло вгору ціни на широкий спектр товарів, віддаляючи інфляцію від цільового показника Центробанку у 4%, якого Росія не може досягти вже сьомий рік поспіль. Очікується, що річна інфляція в жовтні прискорилася до 7,07% порівняно з 6,35% у вересні.

Перегрів пропозиції. Через втрату частини виробничих потужностей у третьому кварталі попит перевищив можливості пропозиції, що створює додатковий інфляційний тиск і не дає Банку Росії знижувати ключову ставку.

За оцінкою Oxford Economics, поєднання жорсткої грошово-кредитної політики та намірів уряду скорочувати дефіцит бюджету є несумісним з офіційними прогнозами уряду РФ щодо зростання економіки на 1,4% у 2027 році та на 1,9% у 2028 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські дрони вивели з ладу близько 30% потужностей російських НПЗ. За даними Reuters, атаки з кінця жовтня порушили роботу дев'яти з 35 найбільших нафтопереробних заводів Росії.