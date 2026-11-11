Українські дрони атакували найбільший балтійський порт Росії: спалахнула пожежа

У ніч на 11 листопада безпілотники атакували Ленінградську область РФ, ціллю удару стала портова зона Усть-Луга в Кінгісеппському районі. Унаслідок влучання кількох дронів на території спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Усть-Луга є найбільшим російським портом на Балтійському морі та другим за обсягами у РФ після Новоросійська. Він розташований орієнтовно за 120 кілометрів від Санкт-Петербурга. На території комплексу діють термінали для перевалки нафти, нафтопродуктів, зрідженого природного газу, вугілля, добрив і контейнерів.

За даними Reuters, у 2025 році експорт нафти через цей порт становив близько 700 тисяч барелів на добу, а обсяг перевалки нафтопродуктів сягнув 32,8 млн тонн. Це вже друга атака на порт за останні місяці — попереднього удару було завдано 1 вересня.

Збої в авіації та удари в інших регіонах РФ

Через наліт дронів петербурзький аеропорт "Пулково" тимчасово призупинив прийом і відправлення літаків. Два пасажирські борти, що летіли зі Стамбула та Хургади, екстрено приземлилися в Гельсінкі, а ще один рейс перенаправили до Калінінграда.

Крім того, цієї ж ночі вибухи лунали й в інших областях Росії:

у місті Ярцево Смоленської області уламки дрона пошкодили житлову багатоповерхівку — загинули двоє людей, ще десятьох евакуювали з палаючого будинку;

безпілотники збивали над житловими кварталами Твері (постраждалих немає);

у республіці Адигея після падіння уламків спалахнув дах багатоповерхівки в аулі Нова Адигея поблизу Краснодара.

Загалом за ніч у різних регіонах РФ заявили про перехоплення 37 безпілотників, тоді як до Ленінградської області, за словами місцевої влади, прямувало до 150 БПЛА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що морські порти в Ростові-на-Дону, Таганрозі та Азові фактично припинили свою діяльність через наслідки ударів українських безпілотників. Галузь опинилася під загрозою повної втрати та банкрутства, якщо федеральна влада РФ терміново не надасть фінансову підтримку.