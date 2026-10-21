Збитки понад $2,4 млрд щомісяця: удари дронів паралізували роботу портів РФ

Російські порти Азовського та Чорного морів унаслідок масованих атак безпілотників втратили у вересні 95–100% вантажів та 85% пасажиропотоку.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Найбільші порти регіону — Новоросійськ, Тамань, Туапсе та інші — відправили працівників у неоплачувані відпустки або провели скорочення штату. За даними компанії "ОТЭКО", яка управляє терміналами в Тамані, сукупні щомісячні втрати бізнесу та бюджетів усіх рівнів перевищують 2,47 мільярда доларів.

На тлі кризи губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв звернувся до віцепрем'єра РФ Дмитра Патрушева з проханням надати державну підтримку морським портам регіону. Він запропонував виділити бюджетні субсидії на виплату зарплат, утримання обладнання, складів, причалів, а також оплату електроенергії та компослуг. Крім того, йдеться про компенсацію витрат на збереження терміналів у стані готовності до перезапуску та субсидування ставок за кредитами для покриття касових розривів.

Раніше з проханням про допомогу до уряду зверталася "Асоціація морських торговельних портів". Організація просила відстрочку платежів за оренду державної власності (близько $18,5 млн на рік), зі сплати податків на майно і землю (близько $8,6 млн на рік), а також зобов'язань з ПДВ, податку на прибуток і страхових внесків разом із перестрахуванням воєнних ризиків та наглядовими канікулами.

Загалом у портовій галузі півдня Росії працює близько 20–25 тисяч осіб. За оцінками джерел видання, лише виплата мінімальних зарплат персоналу вимагатиме від держави від $6,8 млн до $8,3 млн на місяць (орієнтовно $81–99 млн на рік).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія почала везти зерно на експорт через Мурманськ, але логістика виявилася у 5 разів дорожчою, коли РФ у жовтні 2026 року вперше використала арктичний порт для відправлення першої тестової партії у 40 тисяч тонн ставропольської пшениці.