RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,08

+0,08

EUR

50,53

-0,00

Готівковий курс:

USD

45,25

45,10

EUR

51,10

50,89

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Збитки понад $2,4 млрд щомісяця: удари дронів паралізували роботу портів РФ

Порт
Удари дронів паралізували роботу портів РФ

Російські порти Азовського та Чорного морів унаслідок масованих атак безпілотників втратили у вересні 95–100% вантажів та 85% пасажиропотоку.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Найбільші порти регіону — Новоросійськ, Тамань, Туапсе та інші — відправили працівників у неоплачувані відпустки або провели скорочення штату. За даними компанії "ОТЭКО", яка управляє терміналами в Тамані, сукупні щомісячні втрати бізнесу та бюджетів усіх рівнів перевищують 2,47 мільярда доларів.

На тлі кризи губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв звернувся до віцепрем'єра РФ Дмитра Патрушева з проханням надати державну підтримку морським портам регіону. Він запропонував виділити бюджетні субсидії на виплату зарплат, утримання обладнання, складів, причалів, а також оплату електроенергії та компослуг. Крім того, йдеться про компенсацію витрат на збереження терміналів у стані готовності до перезапуску та субсидування ставок за кредитами для покриття касових розривів.

Раніше з проханням про допомогу до уряду зверталася "Асоціація морських торговельних портів". Організація просила відстрочку платежів за оренду державної власності (близько $18,5 млн на рік), зі сплати податків на майно і землю (близько $8,6 млн на рік), а також зобов'язань з ПДВ, податку на прибуток і страхових внесків разом із перестрахуванням воєнних ризиків та наглядовими канікулами.

Загалом у портовій галузі півдня Росії працює близько 20–25 тисяч осіб. За оцінками джерел видання, лише виплата мінімальних зарплат персоналу вимагатиме від держави від $6,8 млн до $8,3 млн на місяць (орієнтовно $81–99 млн на рік).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія почала везти зерно на експорт через Мурманськ, але логістика виявилася у 5 разів дорожчою, коли РФ у жовтні 2026 року вперше використала арктичний порт для відправлення першої тестової партії у 40 тисяч тонн ставропольської пшениці.

Автор:
Максим Кольц

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності