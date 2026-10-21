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Ущерб свыше $2,4 млрд ежемесячно: удары дронов парализовали работу портов РФ

Порт
Удары дронов парализовали работу портов РФ

Российские порты Азовского и Черного морей в результате массированных атак беспилотников потеряли в сентябре 95–100% грузов и 85% пассажиропотока.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Крупнейшие порты региона – Новороссийск, Тамань, Туапсе и другие – отправили работников в неоплачиваемые отпуска или провели сокращение штата. По данным компании "ОТЭКО", управляющей терминалами в Тамани, совокупные ежемесячные потери бизнеса и бюджетов всех уровней превышают 2,47 миллиарда долларов.

На фоне кризиса губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву с просьбой оказать государственную поддержку морским портам региона. Он предложил выделить бюджетные субсидии на выплату зарплат, содержание оборудования, складов, причалов, а также оплату электроэнергии и компуслуг. Кроме того, речь идет о компенсации расходов по сохранению терминалов в состоянии готовности к перезапуску и субсидированию ставок по кредитам для покрытия кассовых разрывов.

Ранее с просьбой о помощи правительству обращалась "Ассоциация морских торговых портов". Организация просила отсрочку платежей за аренду государственной собственности (около $18,5 млн в год), по уплате налогов на имущество и землю (около $8,6 млн в год), а также обязательств по НДС, налогу на прибыль и страховым взносам вместе с перестрахованием военных рисков и надзорными каникулами.

Всего в портовой отрасли юга России работает около 20-25 тысяч человек. По оценкам источников издания, только выплата минимальных зарплат персонала потребует от государства от $6,8 млн до $8,3 млн в месяц (ориентировочно $81-99 млн в год).

Напомним, ранее сообщалось, что Россия начала везти зерно на экспорт через Мурманск, но логистика оказалась в 5 раз дороже, когда РФ в октябре 2026 впервые использовала арктический порт для отправки первой тестовой партии в 40 тысяч тонн ставропольской пшеницы.

Автор:
Максим Кольц

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