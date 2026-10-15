Запрет транзита российского зерна через ЕС: сколько может потерять Россия

Ограничение транзита российского зерна через страны Евросоюза окажет ограниченное влияние на общий экспорт РФ. Однако поиск альтернативных маршрутов может увеличить логистические затраты на десятки долларов за тонну. Наибольшие трудности возникнут в случае дальнейших ограничений на перевозку через Черное море, ведь балтийские порты не способны полностью их заменить.

Об этом Dilo сообщил аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования (KSE Агроцентр) Киевской школы экономики Павел Мартышев.

Влияние европейских ограничений будет зависеть от того, какие маршруты будут заблокированы и насколько быстро РФ сможет перенаправлять грузы. Дополнительные расходы и транспортировка могут сделать часть экспортных операций экономически невыгодными.

Литва призвала ЕС заблокировать транзит российского зерна

Вопрос стал особенно актуален после того, как 9 октября Эстония, Латвия и Литва совместно призвали Европейский Союз запретить транзит российского зерна по территории ЕС. Инициатива появилась на фоне перебоев с российским зерновым экспортом из-за Черного моря и попыток Москвы активнее использовать балтийские порты.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс намерена предложить Европейскому Союзу закрыть европейскую инфраструктуру для экспорта российского продовольственного зерна, а также расширить персональные санкции против представителей российского агропромышленного комплекса.

Страны Балтии уже используют разные инструменты ограничения русских аграрных перевозок. Эстония полностью запретила транзит российского зерна через свою территорию. Латвия рассматривает повышение тарифов на железнодорожную инфраструктуру, чтобы сделать такие перевозки экономически невыгодными, а Литва ужесточает таможенные и фитосанитарные проверки грузов.

Однако транзит через ЕС не является основным каналом экспорта российского зерна, а потенциальные объемы перевозок через балтийские порты составляют всего несколько миллионов тонн в год, отметил аналитик KSE Агроцентр.

Глава российской аналитической компании SovEcon Андрей Сизов в комментарии Reuters оценивал потенциальные объемы экспорта через порты балтийских стран в 200-400 тыс. тонн ежемесячно.

В дальнейшем объемы могут несколько возрасти, однако балтийское направление не способно полноценно заменить южные экспортные маршруты. Такие объемы составляют всего около 5-10% мощностей терминалов Черного и Азовского морей.

Для сравнения, в 2025/2026 маркетинговом году Россия экспортировала через порты Черного и Азовского морей 46,3 млн. тонн зерна. По данным Reuters, это около 90% всего российского зернового экспорта морем.

Через порты стран Балтии за тот же сезон прошло примерно 1 млн тонн российского зерна, тогда как двумя годами ранее – 2,5 млн тонн. Следовательно, балтийское направление пока играет второстепенную роль в общей структуре российского экспорта, но его значение может возрасти, если перевозки через Черное море останутся ограниченными.

Альтернативные маршруты удорожают экспорт России

Россия пытается переориентировать часть поставок на Балтийское и Каспийское направления, а также использовать сухопутные пути через Грузию в грузинские порты. Однако такая логистика нуждается в дополнительных затратах и имеет собственные инфраструктурные ограничения.

"Они пытаются сухопутными путями через Грузию в грузинские порты везти масло и другие продукты. Но это очень значительные дополнительные расходы. Они повысят логистику на несколько десятков долларов на тонне, что, в принципе, критично", - сказал Мартышев.

По оценке аналитика, дополнительные расходы по перевозке могут ухудшить экономику таких поставок.

Например, при условном увеличении расходов на $20-30 за тонну транспортировки партии в объеме 1 млн тонн обойдется экспортерам в дополнительные $20-30 млн. Если подорожание распространится на 3 млн тонн грузов, дополнительные расходы будут составлять уже $60-90 млн. Это иллюстративные расчеты, а не прогноз прямых потерь России.

Фактически, масштабы влияния будут зависеть от того, насколько России удастся обеспечить необходимую пропускную способность альтернативных маршрутов.

Россия полностью не использует потенциал черноморского экспорта

Отдельной проблемой для российского экспорта остаются ограниченные возможности отгрузки через Черное море.

При потенциальной способности около 6 млн. тонн в месяц фактические объемы отгрузок составляют примерно 1,5-2 млн. тонн, отметил Мартышев.

В таких условиях переориентация поставок на другие направления не обязательно позволит компенсировать все потенциальные потери.

Балтийский и Каспийский маршруты также имеют логистические ограничения, а использование сухопутных путей увеличивает расходы на транспортировку.

По мнению аналитика, Россия попытается расширить экспорт через Черное море, а также использовать Каспийское направление для поставок в Иран и Казахстан. В то же время, перспектива значительного увеличения перевозок через Балтику остается сомнительной.

Запрет транзита создает риски и для стран Балтии

Полный запрет на транзит российского зерна может оказаться сложнее, чем повышение тарифов или усиление таможенного контроля. Как сообщал латвийский общественный вещатель LSM, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс 13 октября заявил, что страна пока не может полностью запретить транзит российского зерна или самостоятельно реализовать запланированное повышение железнодорожных тарифов на 300%. По его словам, односторонний запрет может привести к судебным искам на сумму от €200 до €800 млн. Кроме того, владельцами отдельных партий российского зерна могут быть международные торговые компании, что затрудняет применение ограничений.

В результате Латвия смогла повысить плату за пользование железнодорожной инфраструктурой для соответствующих перевозок в среднем всего на 25%. Между тем, объемы транзита через Латвию растут. По данным LSM со ссылкой на латвийскую таможню, в течение всего 2025 года через страну транзитом перевезли около 652 тыс. тонн российского зерна, тогда как только к 6 октября 2026 года этот показатель уже достиг 742 тыс. тонн.

Как запрет на транзит российского зерна через ЕС повлияет на мировой рынок

Несмотря на дополнительные логистические трудности, запрет на транзит российского зерна через ЕС вряд ли станет решающим фактором для мирового зернового рынка. Объемы такого транзита незначительны по сравнению с совокупным российским экспортом.

Таким образом, основной эффект ограничений будет не в блокировании российских поставок, а в усложнении логистики и потенциальном увеличении стоимости доставки. Для России ключевой задачей остается поиск маршрутов, способных обеспечить достаточные объемы экспорта без критического роста затрат.