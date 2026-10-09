Страны Балтии призывают ЕС запретить транзит российского зерна

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс и президент Литвы Гитанас Науседа направили совместное письмо президенту Европейского совета Антониу Коште и президентке Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен с призывом запретить транзит российского союза.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу эстонского правительства.

Премьер-министр Эстонии заявил, что Россия бомбит украинские порты и блокирует доступ украинского зерна к мировым рынкам, в то же время пытаясь получать доходы от транспортировки собственного зерна через ЕС.

По его словам, инфраструктура ЕС не должна помогать России финансировать войну, поэтому необходимо усилить давление на агрессора и помочь Украине вывести товары на мировые рынки. Михал намерен поднять этот вопрос на заседании Европейского совета на следующей неделе.

Позиция лидеров трех стран

В своем письме лидеры трех государств подчеркивают следующие факты:

атаки России на украинские грузовые суда, железные дороги и другие ключевые торговые пути преследуют цель ослабить экономику Украины;

Россия ищет новые маршруты для экспорта зерна, в частности, через Балтийское море, но ЕС не должен позволить России нивелировать экономические последствия ее агрессии;

необходимо предотвращать экспорт через ЕС зерна, похищенного с оккупированных территорий Украины;

для поддержки украинской торговли следует усилить "пути солидарности" между ЕС и Украиной, ведь эти транспортные маршруты помогают украинским товарам попадать на мировые рынки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Эстония не пустит российское зерно из-за своих портов. Эстония готова ввести национальные санкции, чтобы не допустить транзита российского зерна через порты. Сейчас такие перевозки через страну практически отсутствуют, однако Россия ищет альтернативные экспортные маршруты из-за проблем с логистикой в Черном море.