Країни Балтії закликають ЄС заборонити транзит російського зерна

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс і президент Литви Ґітанас Науседа надіслали спільного листа президенту Європейської ради Антоніу Кошті та президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн із закликом заборонити транзит російського зерна через територію Європейського Союзу.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу естонського уряду.

Прем'єр-міністр Естонії заявив, що Росія бомбардує українські порти й блокує доступ українського зерна до світових ринків, водночас намагаючись отримувати прибутки від транспортування власного зерна через ЄС.

За його словами, інфраструктура ЄС не повинна допомагати Росії фінансувати війну, тому необхідно посилити тиск на агресора й допомогти Україні вивести її товари на світові ринки. Міхал має намір порушити це питання на засіданні Європейської ради наступного тижня.

Позиція лідерів трьох країн

У своєму листі лідери трьох держав наголошують на таких фактах:

атаки Росії на українські вантажні судна, залізниці та інші ключові торговельні шляхи мають на меті послабити економіку України;

Росія шукає нові маршрути для експорту зерна, зокрема через Балтійське море, але ЄС не повинен дозволити Росії нівелювати економічні наслідки її агресії;

необхідно запобігати експорту через ЄС зерна, викраденого з окупованих територій України;

для підтримки української торгівлі слід посилити "шляхи солідарності" між ЄС та Україною, адже ці транспортні маршрути допомагають українським товарам потрапляти на світові ринки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Естонія не пустить російське зерно через свої порти. Естонія готова запровадити національні санкції, щоб не допустити транзиту російського зерна через свої порти. Зараз такі перевезення через країну практично відсутні, однак Росія шукає альтернативні експортні маршрути через проблеми з логістикою в Чорному морі.