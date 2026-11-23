Естонія здійснила черговий внесок до Фонду підтримки енергетики України у розмірі €50 тисяч. Завдяки цьому траншу загальний обсяг допомоги, наданої Естонською Республікою через цей механізм, сягнув €2,7 млн.

Як пише Dilo,про це повідомила пресслужба Міненерго.

У відомстві нагадали, що сукупно до Фонду підтримки енергетики України вже надійшли грантові кошти на суму майже €2,4 млрд. Фінансування надав 41 іноземний донор із 27 країн-партнерів та трьох міжнародних організацій.

Фонд підтримки енергетики України функціонує як прозорий інструмент для оперативної допомоги українському енергосектору в умовах повномасштабної війни.

Залучені від міжнародних партнерів кошти витрачаються на закупівлю найнеобхіднішого обладнання, запчастин та техніки для ремонту й відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених внаслідок російських обстрілів.

Раніше повідомлялось, що Естонія додатково спрямує €100 тисяч до Фонду підтримки енергетики України. Після надходження коштів загальний внесок країни до фонду перевищить €2,7 млн.