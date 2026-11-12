Фінляндія дасть 37 млн євро на відбудову та підтримку бізнесу в Україні

Міністерство закордонних справ Фінляндії виділяє 37,3 млн євро на підтримку відбудови України в межах програми стратегічних інвестицій та підтримки SISU. Вона має залучити більше приватних інвестицій та розширити участь фінського бізнесу у відновленні країни.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ Фінляндії.

Фінансування у розмірі 37,3 млн євро повністю надходить з Інвестиційної програми Європейського Союзу для України (UIF) і було делеговане фінському МЗС.

SISU є спільною ініціативою міністерства та фінської державної експортно-кредитної агенції Finnvera.

Програма має прискорити відбудову України та збільшити приватні інвестиції у проєкти, необхідні для відновлення країни.

SISU охопить оборонні та dual-use проєкти

Програма передбачає підтримку українських компаній у сферах оборони, безпеки та технологій подвійного використання.

Йдеться про допомогу у розвитку бізнесу, виході на міжнародні ринки, залученні фінансування, управлінні ризиками та підготовці до інвестицій.

У Фінляндії розраховують, що механізм одночасно допоможе українським компаніям та створить нові можливості для фінського бізнесу, який планує працювати на українському ринку.

"Програма об’єднує фінський бізнес-досвід, потреби України у відбудові та можливості фінансування ЄС", - заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

У жовтні 2026 року Finnvera та Європейська комісія уклали гарантійну угоду SISU на 240 млн євро.

Вона має забезпечити фінансування інвестицій, спрямованих на зміцнення критичної інфраструктури України, а також полегшити фінським компаніям участь у відбудові.

Міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо зазначив, що програма поєднуватиме фінансування з моделлю розподілу ризиків і має запропонувати рішення для компаній різного розміру.

Естонія спрямує 6,5 млн євро на підготовку України до зими

Також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Естонія виділить 6,5 мільйона євро допомоги Україні.

"Естонія вкотре демонструє видатне лідерство, солідарність і глибоке розуміння нагальних потреб України. Ми високо цінуємо незмінну відданість Естонії перетворенню політичної підтримки на конкретну й практичну допомогу. Україна щаслива мати такого надійного і принципового друга та партнера. Ми глибоко вдячні за все, що Естонія продовжує робити для нашої країни та нашого народу", – підкреслив міністр.

Нагадаємо, Фінляндія вже бере участь у фінансуванні dual-use проєктів в Україні через Finnvera. Разом із Польщею, Францією та Чехією вона долучилася до інвестиційного механізму на 175 млн євро для проєктів, які мають цивільне та стратегічне оборонне значення.