Україна та Фінляндія запускають спільні оборонні проєкти на €300 млн

Україна та Фінляндія домовилися про оборонну співпрацю на €300 млн. Із цієї суми €200 млн передбачено на ініціативу Drone Deal, ще €100 млн — на програму Build with Ukraine.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За участю Президента України Володимира Зеленського відбулася зустріч із делегацією Фінляндії на чолі з прем'єр-міністром Петтері Орпо, під час якої було підписано сім документів, зокрема три у сфері оборонної промисловості.

"Фінляндія є дуже важливим партнером для нас, і ми вдячні за вашу підтримку. Маємо домовленості на €300 млн, активно працюємо над реалізацією Drone Deal", — заявив президент Володимир Зеленський. Він також запропонував використати українські виробничі можливості для розширення спільного виробництва.

Що передбачає співпраця

Українські та фінські компанії планують розвивати спільне виробництво безпілотників, наземних роботизованих комплексів та інших видів озброєння. Українська сторона має надати технологічні розробки й бойовий досвід, фінська — промислові можливості для виробництва.

Які проєкти вже готують

У серпні 2026 року українські та фінські оборонні компанії підписали три документи щодо розробки й виробництва безпілотних авіаційних систем, наземних роботизованих комплексів і безекіпажних катерів. У вересні країни підписали Drone Deal, спрямовану на розвиток виробництва безпілотних систем.

Під час нинішньої зустрічі представники урядів і компаній обговорили, як розширити виробництво, налагодити прямі партнерства між підприємствами та швидше впроваджувати технології для потреб українських військових.

Раніше повідомлялося, що Україна зацікавлена в укладенні з Японією Drone Deal та розвитку військово-технологічної співпраці як на рівні урядів, так і між приватними компаніями. Потенційними напрямами можуть стати дрони, протиповітряна оборона, кібербезпека та технології для розмінування.