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Украина и Финляндия запускают совместные оборонные проекты на €300 млн

Петтери Орпо, Владимир Зеленский
Президент Украины отметил важность оборонного партнерства с Финляндией / Минобороны

Украина и Финляндия договорились об оборонном сотрудничестве на €300 млн. Из этой суммы €200 млн предусмотрено по инициативе Drone Deal, еще €100 млн — на программу Build with Ukraine.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

При участии Президента Украины Владимира Зеленского состоялась встреча с делегацией Финляндии во главе с премьер-министром Петтери Орпо, в ходе которой было подписано семь документов, в том числе три в сфере оборонной промышленности.

"Финляндия является очень важным партнером для нас, и мы благодарны за вашу поддержку. Есть договоренности на €300 млн, активно работаем над реализацией Drone Deal", — заявил президент Владимир Зеленский. Он предложил использовать украинские производственные возможности для расширения совместного производства.

Что предполагает сотрудничество

Украинские и финские компании планируют развивать совместное производство беспилотников, роботизированных наземных комплексов и других видов вооружения. Украинская сторона должна предоставить технологические разработки и боевой опыт, финская – промышленные возможности для производства.

Какие проекты уже готовят

В августе 2026 года украинские и финские оборонные компании подписали три документа о разработке и производстве беспилотных авиационных систем, наземных роботизированных комплексов и безэкипажных катеров. В сентябре страны подписали Drone Deal, направленную на развитие беспилотных систем.

В ходе нынешней встречи представители правительств и компаний обсудили, как расширить производство, наладить прямые партнерства между предприятиями и быстрее внедрять технологии для нужд украинских военных.

Ранее сообщалось, что Украина заинтересована в заключении с Японией Drone Deal и развитии военно-технологического сотрудничества как на уровне правительств, так и между частными компаниями. Потенциальными направлениями могут стать дроны, противовоздушная оборона, кибербезопасность и разминированные технологии.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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