Канада запустит производство украинских наземных роботов

Украинская оборонная компания Tencore и канадская Dominion Dynamics договорились наладить в Канаде производство наземных роботизированных комплексов TerMIT. Запуск производства запланирован на 2027 год, а для работы в арктических условиях будет создана отдельная версия платформы.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Dominion Dynamics.

Компании подписали меморандум о взаимопонимании во время оборонной конференции AUSA 2026 года в Вашингтоне.

Dominion Dynamics планирует производить TerMIT на канадских мощностях. Tencore будет отвечать за передачу технологий и обучение канадских специалистов составлению украинских наземных роботов.

В TerMIT также интегрируют технологический комплекс AuraNet от Dominion Dynamics. Система предназначена для автономного управления и координации техники в разных условиях работы.

Отдельно канадская компания планирует адаптировать TerMIT к арктическим условиям.

"Канада предоставляет нам производственную базу, поставщиков и надежные ресурсы для реализации этого цикла – в сотрудничестве с союзниками, которым нужна эта техника", – заявил соучредитель Tencore Роман Ткаченко.

Договоренность стала продолжением совместной декларации об оборонном сотрудничестве, которую Украина и Канада заключили в сентябре. Она предусматривает производство в течение двух лет тысяч проверенных в боевых условиях беспилотников и беспилотных систем, треть из которых должны быть направлены на нужды обороны Украины.

Tencore специализируется на разработке и серийном производстве беспилотных наземных роботизированных комплексов для сил обороны Украины. Dominion Dynamics работает над системами автономного управления, сенсорного мониторинга и управления.

Напомним, в сентябре Украина и Канада договорились развивать совместное производство украинских беспилотников: 30% техники, производимой в рамках будущей Drone Deal, планируют передавать Украине.