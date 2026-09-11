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Украина и Канада готовят Drone Deal: 30% дронов будут передавать Украине

Украина и Канада готовят Drone Deal
Украина и Канада готовят Drone Deal

Канада должна стать первым государством Американского континента, с которым Украина реализует Drone Deal. Канадская сторона готова заказывать большие объемы беспилотников, а 30% производимой в рамках соглашения техники будут передавать Украине.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

Во время пребывания в канадской провинции Альберта Зеленский вместе с премьер-министром Канады Марком Карни ознакомился с дронами, которые должны одними из первых использоваться в рамках предстоящего соглашения.

Президент не уточнил объем планируемых заказов, стоимость сделки и сроки ее реализации. В то же время, он заявил, что Канада готова закупать беспилотники в больших объемах.

Отдельным направлением сотрудничества должен стать поиск и масштабирование решений по противодействию реактивным "шахедам". По словам Зеленского, Украина работает над подобными технологиями и планирует делиться соответствующими наработками с партнерами.

В июле Украина ввела механизм Drone Deal, позволяющий контролируемый экспорт украинского вооружения и оборонных технологий государствам-партнерам во время военного положения. Формат включает экспорт, совместное производство и привлечение инвестиций в украинский ОПК.

Автор:
Татьяна Гойденко

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