Украина официально разрешила экспорт собственного оружия во время войны: названы условия

Кабинет Министров запускает специальный механизм контролируемого экспорта отечественного вооружения и оборонных технологий в формате Drone Deal.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

По ее словам, главная цель инициативы – усиление внутреннего оборонного производства и обеспечение потребностей Сил обороны Украины.

Новые правила будут действовать в течение всего периода военного положения и предусматривают экспорт в государства-партнеры в формате Drone Deal.

Ключевой финансовой составляющей реформы есть прямые отчисления на развитие украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В частности, в специальный фонд государственного бюджета будут направлять:

20% от экспортных контрактов на готовые изделия и технологии;

от экспортных контрактов на готовые изделия и технологии; 30% средств от продаж за границу комплектующих.

Правительство также установило финансовые пороги для выхода на внешние рынки. Так, минимальная сумма экспортного контракта для готовых изделий должна составлять от 15 млн. грн. Для снабжения комплектующих такое ограничение не будет применяться.

Если производитель подтвердит возможность одновременно выполнить государственный и экспортный контракты, он сможет производить экспорт.

В разрешении может быть отказано, если Минобороны или другой государственный заказчик планирует закупить эти товары для нужд обороны Украины или если товар включен в Перечень критических товаров.

Минобороны будет ежеквартально обновлять перечень критических товаров и технологий, а МИД — перечень государств, в которые разрешен экспорт. Мы также защищаем украинские технологии.

Они будут передаваться без отчуждения прав интеллектуальной собственности с контролем использования и реэкспорта.

"Сегодня больше половины вооружения на фронте — украинского производства. Украинские оружейники наращивают производство беспилотных систем, средств РЭБ, боеприпасов, комплектующих и других оборонных технологий", - отметила Свириденко.

Что такое Drone Deals

Drone Deals – это многолетние рамочные межгосударственные соглашения, инициированные Украиной для совместного развития оборонно-промышленного комплекса, обмена военными технологиями, совместного производства беспилотников и экспорта украинского оружия.

Эта программа предусматривает заключение долгосрочных договоров (до 10 лет) и комплексное партнерство в сфере безопасности:

совместное производство: интеграция украинского боевого опыта и технологий изготовления дронов, средств РЭБ и ПВО с западными мощностями.

экспорт и инвестиции: обеспечение партнеров украинскими разработками и оружием с параллельным финансированием, открывающим новые рынки для украинского бизнеса.

стратегический обмен: предоставление доступа к уникальным украинским военным технологиям другим странам, таким как США, в обмен на поддержку и интеграцию в оборонные системы.

Напомним, в начале февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина начинает экспорт собственных оборонных технологий. В Европе в 2026 году будут работать 10 экспортных центров, а первый украинский дрон на немецком производстве будет готов уже в середине февраля.

Президент замечал, что Украина будет осуществлять управляемый экспорт некоторого оружия, что позволит привлечь средства, необходимые для закупки дефицитных дронов, которые нужны на фронте.

Также Зеленский заявлял, что у Украины есть первые предложения для партнеров по экспорту своего оружия. В частности это касается морских дронов.