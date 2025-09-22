Экспорт оружия: Зеленский заявил, что у Украины уже есть первые предложения

У Украины есть первые предложения для партнеров по экспорту своего оружия. В частности это касается морских дронов.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Есть также первые предложения партнерам по экспорту украинского оружия – современного, это будет контролируемый экспорт нашего оружия, в частности морских дронов. Безопасность морских путей – это неотъемлемая составляющая общей безопасности, и от многих наций это зависит", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина предлагает своим партнерам разработки того оружия, которое помогло Силам обороны противостоять врагу в Черном море.

По словам президента, Украина рассчитывает на "сильные контракты".

Запуск управляемого экспорта оружия

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет производить управляемый экспорт некоторого оружия.

Президент отметил, что у Украины есть необходимое оружие и производственные возможности, но испытывает дефицит финансирования. В то же время экспорт позволит привлечь средства, необходимые для закупки дефицитных дронов, которые нужны на фронте.

Зеленский также заявлял, что в течение двух недель будет представлен концепт — три новые экспортные платформы:

для взаимодействия с США,

для европейских партнеров,

для других заинтересованных стран и партнёров мира.

Добавим, об экспорте оружия в Украину заговорили еще в 2024 году. С самого начала полномасштабного вторжения Украина фактически запретила экспорт вооружений, что существенно ограничило возможности отечественных производителей. Это побуждает крупные технологические компании рассматривать возможность переноса производства за границу.