OpenAI планирует существенно снизить цены из-за конкуренции с Anthropic

Американская компания OpenAI рассматривает возможность значительного снижения стоимости своих услуг, готовясь к аналогичным шагам со стороны своего главного конкурента компании Anthropic.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

По информации источников, знакомых с ситуацией, создатель ChatGPT оценивает разные варианты изменения тарифной политики. В частности, речь идет о снижении цен на токены – базовые единицы измерения объема данных при использовании искусственного интеллекта.

Руководство компании пойдет на этот шаг, если Anthropic (разработчик чат-бота Claude) первым запустит волну удешевления. Обсуждения находятся на ранней стадии, поэтому окончательные решения пока не приняты. В OpenAI от официальных комментариев отказались.

Ценовая война в преддверии выхода на биржу

Обострение борьбы за пользователей происходит на фоне подготовки обоих ИИ-гигантов к выходу на фондовый рынок, что должно позволить им капитализировать безумный интерес к генеративным технологиям. Ситуация на рынке динамично меняется:

Финансовые показатели: компания OpenAI недавно подала конфиденциальную заявку на IPO, а в мартовском раунде финансирования ее оценили в 852 миллиарда долларов.

Позиции конкурента: компания Anthropic уже привлекла инвестиционные банки для подготовки собственного листинга, а ее оценка в мае достигла рекордной отметки в 965 миллиардов долларов.

Другие игроки: на рынке ожидается IPO компании SpaceX Илона Маска с отметкой около 1,8 триллиона долларов (куда входят xAI, спутниковый бизнес и сеть X), а также сохраняется давление со стороны Microsoft и Google.

Несмотря на астрономические оценки компаний, общий энтузиазм инвесторов все чаще сталкивается с реальностью огромных затрат на содержание ИИ-инфраструктуры. Некоторые компании были вынуждены установить жесткие лимиты на использование ИИ инструментов для своих сотрудников.

Напомним, OpenAI превратит ChatGPT в "суперприложение" перед выходом на биржу. Компания планирует самую масштабную в своей истории модернизацию чат-бота, которая будет содержать расширенные инструменты для написания кода и автономных ИИ-агентов, что должно существенно нарастить доходы разработчика накануне выхода на рынок публичных акций.