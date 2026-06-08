OpenAI перетворить ChatGPT на "супердодаток" перед виходом на біржу

Компанія OpenAI планує наймасштабнішу в своїй історії модернізацію ChatGPT, щоб перетворити чат-бот на багатофункціональний "супердодаток". Оновлення міститиме розширені інструменти для написання коду та автономних ШІ-агентів, що має суттєво наростити доходи компанії напередодні потенційного виходу на фондовий ринок.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

За інформацією джерел видання серед теперішніх та колишніх співробітників стартапу, реформа є частиною глобальної реорганізації OpenAI. Компанія перерозподіляє ресурси, щоб зосередитися на залученні високоприбуткових корпоративних клієнтів та посилити позиції у жорсткій конкурентній боротьбі з головним суперником — компанією Anthropic.

Що зміниться для користувачів ChatGPT

Оновлення планують розгорнути вже найближчими тижнями. Зміни першочергово з'являться на офіційному сайті ChatGPT та в мобільних додатках:

Ставка на програмування: особливу увагу та додаткові ресурси виділят для розвитку кодинг-платформи Codex. Більшість її користувачів наразі є платними клієнтами.

Новий інтерфейс: OpenAI повністю переробить дизайн чат-бота. Нова панель функцій та підказок (prompts) спрямовуватиме користувачів до інструментів програмування, генерації зображень та інтегрованих партнерських сервісів, таких як Canva.

Сьогодні бізнес-сегмент є критично важливим для компанії: близько 2 мільйонів підприємств забезпечують 40% усіх доходів OpenAI. Керівництво розраховує, що завдяки трансформації додатка ця частка зросте до 50% вже до кінця року. Загалом щотижнева аудиторія ChatGPT перевищує 900 мільйонів активних користувачів, а кількість платних споживчих підписок перевалила за 50 мільйонів.

Підготовка до IPO

Масштабний редизайн відбувається на тлі підготовки OpenAI до первинного публічного розміщення акцій. Раніше повідомлялося, що компанія готує конфіденційну заявку на проведення IPO в США. Водночас генеральний директор Сем Альтман зазначає, що компанія не прив'язується до конкретних термінів і вийде на біржу тоді, "коли це матиме найбільший сенс".

Нагадаємо, OpenAI виділить 250 мільярдів доларів для захисту працівників від скорочень через ШІ. Некомерційний фонд OpenAI Foundation виділить початкові 250 мільйонів доларів на гранти та партнерські проєкти. Програма покликана допомогти людям та світовій економіці адаптуватися до професійних трансформацій, викликаних стрімким впровадженням штучного інтелекту.

Крім того, OpenAI вкладе понад 230 мільйонів доларів у створення ШІ-лабораторії в Сингапурі. Компанія запускає масштабний дослідницький центр у Сингапурі в межах довгострокового партнерства з місцевим урядом. Це буде перша лабораторія прикладного штучного інтелекту для розробника ChatGPT за межами Сполучених Штатів.