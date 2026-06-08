OpenAI превратит ChatGPT в "суперприложение" перед выходом на биржу

Компания OpenAI планирует самую масштабную в своей истории модернизацию ChatGPT, чтобы превратить чат-бот в многофункциональное "суперприложение". Обновление будет содержать расширенные инструменты для написания кода и автономных ИИ-агентов, что существенно нарастит доходы компании накануне потенциального выхода на фондовый рынок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

По информации источников издания среди нынешних и бывших сотрудников стартапа, реформа является частью глобальной реорганизации OpenAI. Компания перераспределяет ресурсы, чтобы сосредоточиться на привлечении высокодоходных корпоративных клиентов и усилить позиции в жесткой конкурентной борьбе с главным соперником – компанией Anthropic.

Что изменится для пользователей ChatGPT

Обновления планируют развернуть уже в ближайшие недели. Изменения в первую очередь появятся на официальном сайте ChatGPT и в мобильных приложениях:

Ставка на программирование: особое внимание и дополнительные ресурсы будут выделены для развития кодинг-платформы Codex. Большинство ее пользователей являются платными клиентами.

Новый интерфейс: OpenAI полностью переделает дизайн чат-бота. Новая панель функций и подсказок (prompts) будет направлять пользователей в инструменты программирования, генерации изображений и интегрированных партнерских сервисов, таких как Canva.

Сегодня бизнес-сегмент критически важен для компании: около 2 миллионов предприятий обеспечивают 40% всех доходов OpenAI. Руководство рассчитывает, что благодаря трансформации приложения эта доля возрастет до 50% уже к концу года. В общей сложности еженедельная аудитория ChatGPT превышает 900 миллионов активных пользователей, а количество платных потребительских подписок перевалило за 50 миллионов.

Подготовка к IPO

Масштабный редизайн проходит на фоне подготовки OpenAI к первичному публичному размещению акций. Ранее сообщалось, что компания готовит конфиденциальную заявку на проведение IPO в США. В то же время генеральный директор Сэм Альтман отмечает, что компания не привязывается к конкретным срокам и выйдет на биржу тогда, когда это будет иметь наибольший смысл.

Напомним, OpenAI выделит 250 миллиардов долларов для защиты работников от сокращений из-за ИИ. Некоммерческий фонд OpenAI Foundation выделит начальные 250 миллионов долларов на гранты и партнерские проекты. Программа призвана помочь людям и мировой экономике адаптироваться к профессиональным трансформациям, вызванным стремительным внедрением искусственного интеллекта.

Кроме того, OpenAI вложит более 230 миллионов долларов в создание ИИ-лаборатории в Сингапуре. Компания запускает масштабный исследовательский центр в Сингапуре в рамках долгосрочного партнерства с местным правительством. Это будет первая лаборатория прикладного искусственного интеллекта для разработчика ChatGPT вне Соединенных Штатов.