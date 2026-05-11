OpenAI создает новое подразделение с капиталом 4 миллиарда долларов для работы с бизнесом

Компания OpenAI объявила о создании новой структуры с начальными инвестициями более 4 млрд долларов. Новое подразделение поможет организациям разрабатывать и внедрять системы искусственного интеллекта. Для быстрого масштабирования разработчик ChatGPT покупает специализированную консалтинговую фирму Tomoro.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

После успеха своих моделей среди обычных пользователей OpenAI переходит к агрессивной борьбе за корпоративный сектор. Новое подразделение позволит компании конкурировать с Anthropic, чьи модели семейства Claude уже демонстрируют быстрый рост популярности в бизнес-среде.

Стратегия внедрения

Новая компания получила заглавие OpenAI Deployment Company. Она будет работать по принципу "десантирования" инженеров непосредственно в организации-заказчики. Специалисты будут помогать компаниям определять сферы, где ИИ принесет наибольшую пользу и будут интегрировать передовые технологии в рабочие процессы.

Ключевые детали сделки и расширение:

Покупка Tomoro: приобретение консалтинговой фирмы обеспечит новое подразделение штатом из 150 опытных инженеров. Tomoro сотрудничает с OpenAI с 2023 года и уже имеет в портфолио таких клиентов как Red Bull, Tesco, Virgin Atlantic и Mattel.

Мощное партнерство: создание подразделения поддержали 19 компаний. Ведущим партнером выступила инвестиционная фирма TPG, а соучредителями стали Advent, Bain Capital и Brookfield.

Контроль: OpenAI сохраняет мажоритарную долю собственности и полный контроль над деятельностью новой компании.

Это решение является частью более широкого тренда: на прошлой неделе стало известно, что лидеры рынка ИИ ведут переговоры с частными инвестиционными фирмами о покупке сервисных компаний, облегчающих интеграцию технологий для крупного бизнеса.

Напомним, OpenAI не выполняет план по доходам и тратит миллиарды на серверы. Поскольку компании не удалось достичь запланированных показателей выручки и темпов привлечения пользователей, руководство даже рассматривало возможность сокращения затрат на вычислительные мощности, что вызвало дискуссии внутри команды. Создание нового корпоративного подразделения может оказаться попыткой исправить ситуацию и обеспечить стабильный поток доходов от крупных корпораций.