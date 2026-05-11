Официально: Андрею Ермаку вручили подозрение, ему грозит до 12 лет лишения свободы

Андрей Ермак
Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Фото: t.me/ermaka2022

В понедельник, 11 мая, НАБУ и САП вручили подозрение бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что НАБУ и САП разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 млн. грн. на элитном строительстве под Киевом.

О подозрении сообщили одному из ее участников – бывшему руководителю Офиса президента Украины.

В ведомстве отмечают, что квалифицируют действия по части 3 ст. 209 УК Украины (легализация/отмывание имущества, полученного преступным путем), совершенные организованной группой или в особо крупном размере (свыше 22 710 000 грн. по состоянию на 2026 год). Это тяжкое преступление, наказываемое лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, ранее НАБУ и САП вечером 11 мая провели следственные действия с бывшим руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Автор:
Светлана Манько