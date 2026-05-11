Офіційно: Андрію Єрмаку вручили підозру, йому загрожує до 12 років позбавлення волі
У понеділок, 11 травня, НАБУ й САП вручили підозру колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку. Йдеться про справу щодо легалізації 460 млн грн.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Зазначається, що НАБУ і САП викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.
Про підозру повідомили одному з її учасників — колишньому керівнику Офісу президента України.
У відомстві зауважують, що кваліфікують дії за частиною 3 ст. 209 КК України (легалізація/відмивання майна, одержаного злочинним шляхом) , вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі (понад 22 710 000 грн станом на 2026 рік). Це тяжкий злочин, що карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.
Наразі тривають невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, раніше НАБУ і САП увечері 11 травня провели слідчі дії з колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.
Андрій Єрмак подав у відставку з посади голови Офісу президента 28 листопада 2025 року на тлі корупційного скандалу в енергетиці за участю кількох міністрів та колишнього ділового партнера президента Володимира Зеленського Тімура Міндіча.
Після звільнення Єрмак повернувся до адвокатської діяльності, якою займався до походу в політику. Він став очільником новоствореного комітету при Національній асоціації адвокатів України.