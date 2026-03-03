Андрій Єрмак став головою одного з комітетів при Національній асоціації адвокатів України: що відомо

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак повернувся до адвокатської діяльності, якою займався до походу в політику. Він став очільником новоствореного комітету при Національній асоціації адвокатів України.

Як пише Delo.ua, про це йдеться на сайті Асоціації.

Зазначається, що Єрмак став головою Комітету з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України, компенсаційних механізмів та євроінтеграційного правового забезпечення відновлення.

Також серед нових комітетів є Комітет з питань правового забезпечення та захисту прав у сфері психічного здоров’я, з питань нафти, газу та надрокористування, з питань медіації.

При цьому діяльність членів рад комітетів, у тому числі керівників, здійснюється на громадських засадах.

У НААУ підкреслили, що комітети утворюються та здійснюють свою діяльність з метою сприяння розвитку та зміцненню ролі адвокатури в Україні, забезпечення прав адвокатів та створення необхідних умов для надання професійної правничої допомоги адвокатами, для забезпечення верховенства права, сталого соціально-економічного розвитку України", – додають у повідомленні.

У Центрі протидії корупції повідомляють, що призначила Єрмака на цю посаду давня поплічниця колишнього народного депутата Віктора Медведчука Лідія Ізовітова.

Вона ще з часів президенства Віктора Януковича і дотепер керує Національною асоціацією адвокатів України та Радою адвокатів України. Це два ключові органи у системі адвокатури.

"Ізовітова мала б давно втратити цю посаду, але, як бачите, комусь вигідно тримати «свою людину» на чолі адвокатури", - наголошують у ЦПК.

Там додають,що Євросоюз давно вимагає від української влади нарешті звернути увагу на реформу адвокатури. Віднедавна ця реформа у списку пріоритетних. Тому призначення Єрмака лише підтверджує, що ця реформа є нагальною і давно назрілою.

Андрій Єрмак отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю ще у 1995 році і припинив займатися нею 20 грудня 2020 року, майже через рік після того, як очолив Офіс президента.

А вже наприкінці січня 2026 року стало відомо, що Єрмак відновив адвокатську діяльність.

Про відставку Єрмака

Андрій Єрмак подав у відставку з посади голови Офісу президента 28 листопада 2025 року на тлі корупційного скандалу в енергетиці за участю кількох міністрів та колишнього ділового партнера президента Володимира Зеленського Тімура Міндіча.

"Я вдячний Андрію за те, що він завжди представляв позицію України в переговорному процесі саме так, як і має бути. Це завжди була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток чи спекуляцій. Відбудеться перезавантаження Офісу президента України", – заявляв Зеленський.

Нагадаємо, 2 січня Зеленський назначив керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова головою Офісу президента України.

Про обшуки у Єрмака

Нагадаємо, 28 листопада співробітники НАБУ і САП проводили обшуки у Андрія Єрмака. Журналістам "Української правди" вдалося зафільмувати, як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.

Раніше нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк стверджував, що Андрій Єрмак фігурує на плівках НАБУ у справі бізнесмена Тімура Міндіча під кодовим іменем "Алі Баба".

Водночас нардеп Олексій Гончаренко назвав три ймовірні причини обшуків у голови ОП.

За його словами, перевірки пов'язані з наказами силових структур стежити за співробітниками НАБУ та САП, за участю Єрмака у схемах Тімура Міндіча, а також із ще одним об'єктом, який, як стверджує Гончаренко, Єрмак "віджимав". Він зазначив, що цей епізод задокументований, але у ЗМІ про нього поки не повідомлялося.

Сам Єрмак заявив, що під час обшуків жодних перешкод у слідчих не було.