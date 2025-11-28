НАБУ підтвердило обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака: що відомо

У п’ятницю, 28 листопада, співробітники НАБУ і САП проводять обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака в урядовому кварталі

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба НАБУ.

"НАБУ і САП здійснюють слідчі дії (обшуки) у керівника Офісу Президента України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування.

Деталі в НАБУ пообіцяли оприлюднити згодом.

Що відомо

Журналістам Української правди вдалося зафільмувати, як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.

Фото: УП

Раніше нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк стверджував, що Андрій Єрмак фігурує на плівках НАБУ у справі бізнесмена Тімура Міндіча під кодовим іменем "Алі Баба".

Нардеп Олексій Гончаренко назвав три ймовірні причини обшуків у голови ОП.

За його словами, перевірки пов'язані з наказами силових структур стежити за співробітниками НАБУ та САП, за участю Єрмака у схемах Тімура Міндіча, а також із ще одним об'єктом, який, як стверджує Гончаренко, Єрмак "віджимав".

Він зазначив, що цей епізод задокументований, але у ЗМІ про нього поки що не повідомлялося.

Зеленський не звільнив Єрмака

Нагадаємо, вечері 20 листопада Зеленський провів зустріч із фракцією "Слуга народу". За інформацією ЗМІ та деяких народних депутатів, питання звільнення голови Офісу президента Андрія Єрмака підіймалося, але рішення щодо звільнення ухвалене не було.

19 листопада представники політичної партії "Слуга народу" виступили з заявою про необхідність створення нової коаліції і нового уряду у зв’язку з антикорупційним розслідуванням НАБУ і САП. Її опублікував нардеп від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв.

"Важливо, щоб діяльність Офісу президента України була максимально прозорою, інституційно впорядкованою та позбавленою будь-якого неформального впливу осіб, причетних до корупційних практик. Ми переконані, що президент України використає результати цього розслідування та чіткий запит суспільства, як можливість для очищення і оновлення свого найближчого оточення", - наголошувалося у зверненні.

Скільки депутатів від "слуг" підписало цю заяву і хто саме її підписав, Потураєв не уточнив.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія натомість закликав не сприймати це як позицію всієї фракції.

Про справу Міндіча

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

Про те, що обшуки пройшли у міністра юстиції і колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, раніше повідомляли низка ЗМІ та нардепів, проте офіційного підтвердження не було. Однак 11 листопада Міністерство юстиції України підтвердило, що за участі Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження щодо корупції в енергетиці.

У цій справі підозри від НАБУ отримали:

бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон);

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет);

виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор);

ще чотири "працівники" так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них – Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Ф урсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Всім фігурантам справи, крім Міндіча та Цукермана, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи.

На тлі новин і підозри у корупційній схемі міністерку енергетики Світлану Гринчук та міністра юстиції, який раніше очолював Міненерго, Германа Галущенка відправили в відставку.