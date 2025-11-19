Верховна Рада звільнила Гринчук з посади міністра енергетики

19 листопада Верховна Рада звільнила Світлану Гринчук з посади міністра енергетики.

Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, відповідне рішення підтримали 315 депутати.

Сама Гринчук не була присутня у парламенті.

18 листопада спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук призупинив пленарне засідання, на якому мали розглянути питання відставки двох міністрів, через блокування трибуни депутатами фракції "Європейська солідарність".

Раніше Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав подання премʼєр-міністерки Юлії Свириденко щодо звільнення Гринчук з посади міністра енергетики у звʼязку з конфліктом інтересів.

Після відставки міністерки енергетики Світлани Гринчук парламент має розглянути кандидатуру нового міністра. Серед найбільш ймовірних кандидатів називають різні імена, але, судячи з усього, в Офісі президента поки не визначились, хто ж стане наступним очільником Міненерго. Детальніше про це читайте в матеріалі Delo.ua.

Про корупцію в енергетиці

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

Про те, що обшуки пройшли у міністра юстиції і колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, раніше повідомляли низка ЗМІ та нардепів, проте офіційного підтвердження не було. Однак 11 листопада Міністерство юстиції України підтвердило, що за участі Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження щодо корупції в енергетиці.

У цій справі підозри від НАБУ отримали:

бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон);

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет);

виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор);

ще чотири "працівники" так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них – Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Ф урсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Всім фігурантам справи, крім Міндіча та Цукермана, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи.

На тлі новин і підозри у корупційній схемі міністерка енергетики Світлана Гринчук і міністр юстиції, який раніше очолював Міненерго, Герман Галущенко подали заяви про звільнення.