Блок Хмельницької АЕС три роки не працює на повну потужність через корупційну схему Міндіча – нардеп

Другий енергоблок Хмельницької атомної електростанції три роки працює не на повну потужність через зрив тендерів на ремонт турбіни. До цього причетні колишній міністр енергетики Герман Галущенко та організатор корупційної схеми в "Енергоатомі" Тімур Міндіч.

Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"А ось вам "чудова" історія, як зараз ми через корупцію Міндіча сидимо без світла", - написав він.

Другий енергоблок ХАЕС працює з недовантаженням

Железняк зауважив, що другий енергоблок Хмельницької АЕС із 2022 року не працює на повну потужність, через що системі бракує близько 500 МВт електроенергії.

Народний депутат підкреслив, що через відсутність ремонту блок виробляє лише трохи понад половину від проєктних 1000 МВт. Це, за його словами, суттєво впливає на дефіцит електроенергії у пікові години.

Причиною є те, що "Енергоатом" скасував тендер на ремонт турбіни. Як розповів Железняк, відкриті торги на постачання ротора циліндра високого тиску для турбіни неодноразово зривались. Першу закупівлю оголосило керівництво Міністерства енергетики на чолі з тодішнім міністром Германом Галущенком. До участі подалися іноземна компанія, якій приписують зв’язки з російським ринком, та державне підприємство "Укренергомашини". Останнє оскаржило умови тендеру.

Під час повторної процедури саме "Укренергомашини" подало пропозицію вдвічі дешевшу — близько 298 млн грн — і стало переможцем. Проте "Енергоатом"скасував закупівлю, пояснивши це браком коштів.

"Але так як з таким підходом "домашнє завдання в 10-15%" (корупційна схема з "відкатів" в "Енергоатомі", - ред.) не виконати, то "Енергоатом" просто….скасував тендер по ремонту турбіни за формулюванням "немає грошей"", - наголосив Железняк.

Він додав, що "Укренергомашини" тричі зверталося до Антимонопольного комітету щодо дискримінаційних вимог у документації та невиконання рішень АМКУ замовником. Через це строки розкриття пропозицій кілька разів переносилися. Железняк зауважив, що про цю ситуацію повідомляли журналісти, парламентські структури та співробітники силових органів, але реагування не було.

Про корупцію в енергетиці

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

У цій справі підозри від НАБУ отримали:

бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон);

(на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон); ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет);

(Рокет); виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор);

(Тенор); ще чотири "працівники" так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них – Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Всім фігурантам справи, крім Міндіча та Цукермана, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи.

Міндіча та Цукермана не затримали, тому що вони встигли виїхати за кордон до оголошення підозри.

На тлі новин і підозри у корупційній схемі міністерка енергетики Світлана Гринчук і міністр юстиції, який раніше очолював Міненерго, Герман Галущенко подали заяви про звільнення.