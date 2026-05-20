"Укрзалізниця" оголосила тендер на закупівлю 10 пасажирських вагонів нового покоління

Державний залізничний оператор "Укрзалізниця" продовжує системне оновлення рухомого складу за фінансування з Державного бюджету України. Компанія оголосила тендер на закупівлю 10 пасажирських вагонів нового покоління.

Поступовий перехід на замовлення рухомого складу нового типу компанія розпочала ще минулого року, придбавши сигнальну партію з 5 одиниць, а цього року обсяг закупівлі збільшили до 10 одиниць.

Загалом у 2026 році УЗ вже отримала 9 нових пасажирських вагонів українського виробництва, які одразу були запущені на маршрути. Оновлення парку є критично важливим на тлі регулярних ворожих обстрілів, вибування вагонів та постійного дефіциту місць на більшості напрямків.

Переваги та вартість нових вагонів

Головною відмінністю нової техніки є ширший габарит, краща ергономіка та підвищений комфорт для пасажирів. Очікувана вартість закупівлі одного такого вагона становитиме близько 110 млн грн. Хоча номінально це суттєво дорожче за вагони "старого зразка", економічний ефект протягом життєвого циклу робить їх вигіднішими.

Серед ключових експлуатаційних переваг нового рухомого складу:

Подовжений термін служби: вагони нового покоління розраховані на 50 років роботи, що на 20 років довше за попередні моделі.

Економія на обслуговуванні: техніка матиме подовжені міжремонтні інтервали та потребуватиме значно меншої кількості сервісного персоналу.

Завдяки оптимізації витрат на обслуговування вартість перевезення одного пасажира у перерахунку на весь тривалий термін експлуатації залишиться фактично на тому ж рівні, що й для старих вагонів. Найближчим часом УЗ планує оголосити тендери на закупівлю пасажирських вагонів інших типів, щоб повністю використати кошти, закладені в державному бюджеті на оновлення рухомого складу.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" готує масштабну реформу пасажирських перевезень, щоб більше не покривати збитки цього сектору за рахунок вантажних вантажів. Залізничний оператор планує з 2028 року запровадити повноцінну європейську модель PSO (Public Service Obligation), яка зробить державні дотації для соціально важливих маршрутів прозорими та передбачуваними й дозволить стабільно інвестувати в новий рухомий склад.