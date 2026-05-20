Мінфін провів черговий аукціон з обміну ОВДП на 3,9 млрд гривень

Міністерство фінансів України провело черговий аукціон з обміну (switch-аукціон) облігацій внутрішньої державної позики. Загальний обсяг задоволених заявок за номінальною вартістю становив 3,9 млрд гривень.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Під час торгів інвесторам запропонували обміняти державні облігації, термін погашення яких спливає вже 10 червня 2026 року, на новий випуск із датою погашення 14 червня 2028 року. Термін обігу нових паперів становить понад два роки (754 дні), а їхня середньозважена дохідність зафіксована на рівні 15,9%.

За результатами цього аукціону на рахунок держави буде зараховано 3,88 млн штук ОВДП попереднього випуску на загальну суму 4,15 млрд гривень. У подальшому ці цінні папери будуть офіційно погашені та анульовані.

У міністерстві нагадують, що проведення подібних switch-аукціонів є стандартним світовим інструментом для активного управління державним боргом. Вони дають змогу суттєво зменшити фінансове навантаження на державний бюджет у короткостроковому періоді, подовжити середній строк боргових зобов'язань країни, а також підтримати ліквідність внутрішнього ринку державних цінних паперів.

Нагадаємо, Мінфін поповнив держбюджет на 2,3 млрд грн за рахунок щотижневого продажу нових ОВДП. Попит інвесторів забезпечили дворічні гривневі папери, а весь отриманий капітал міністерство традиційно спрямує на пряме фінансування та підтримку Збройних сил України.