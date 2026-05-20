Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,15

--0,01

EUR

51,30

--0,11

Готівковий курс:

USD

43,98

43,90

EUR

51,60

51,40

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Мінфін поповнив держбюджет на 2,3 млрд грн за рахунок продажу ОВДП

гроші
Продаж ОВДП приніс держбюджету ще 2,3 мільярда гривень / Depositphotos

Міністерство фінансів України поповнило державний бюджет на 2,3 млрд грн за підсумками чергового щотижневого аукціону з розміщення ОВДП. Капітал забезпечили дворічні гривневі папери, а всі залучені кошти спрямують на фінансування Збройних сил України.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Міністерство фінансів України.

Відомство під час чергового аукціону з продажу військових облігацій залучило до державного бюджету 2,3 млрд гривень. Найбільший попит інвестори продемонстрували на дворічні гривневі цінні папери.

Найбільше коштів, майже 2 млрд грн, держава отримала від розміщення дворічних ОВДП із дохідністю 15,87% річних. Ще 332 млн грн надійшло від продажу облігацій строком на 1,2 року зі ставкою 15,15% річних.

У Міністерство фінансів України повідомили, що від початку 2026 року через аукціони з розміщення облігацій внутрішньої державної позики до бюджету вже вдалося залучити понад 147,9 млрд грн. Від початку повномасштабного вторгнення ця сума перевищила 2,2 трлн грн.

Усі кошти від продажу військових облігацій спрямовують на фінансування потреб Збройні сили України та підтримку фінансової стабільності держави.

Аукціони з продажу ОВДП Міністерство фінансів проводить щотижня  по вівторкам. Номінальна вартість однієї облігації становить 1000 гривень, доларів або євро залежно від валюти випуску.

Нагадаємо, що за період із січня до квітня 2026 року через аукціони облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до бюджету надійшло 153,9 млрд грн, $351,5 млн та €294,9 млн. 

Водночас держава виплатила за внутрішніми цінними паперами 104,74 млрд грн, 650 млн доларів та 188,8 млн євро.

Автор:
Марк Любаров