Мінфін поповнив держбюджет на 2,3 млрд грн за рахунок продажу ОВДП

Міністерство фінансів України поповнило державний бюджет на 2,3 млрд грн за підсумками чергового щотижневого аукціону з розміщення ОВДП. Капітал забезпечили дворічні гривневі папери, а всі залучені кошти спрямують на фінансування Збройних сил України.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Міністерство фінансів України.

Відомство під час чергового аукціону з продажу військових облігацій залучило до державного бюджету 2,3 млрд гривень. Найбільший попит інвестори продемонстрували на дворічні гривневі цінні папери.

Найбільше коштів, майже 2 млрд грн, держава отримала від розміщення дворічних ОВДП із дохідністю 15,87% річних. Ще 332 млн грн надійшло від продажу облігацій строком на 1,2 року зі ставкою 15,15% річних.

У Міністерство фінансів України повідомили, що від початку 2026 року через аукціони з розміщення облігацій внутрішньої державної позики до бюджету вже вдалося залучити понад 147,9 млрд грн. Від початку повномасштабного вторгнення ця сума перевищила 2,2 трлн грн.

Усі кошти від продажу військових облігацій спрямовують на фінансування потреб Збройні сили України та підтримку фінансової стабільності держави.

Аукціони з продажу ОВДП Міністерство фінансів проводить щотижня по вівторкам. Номінальна вартість однієї облігації становить 1000 гривень, доларів або євро залежно від валюти випуску.

Нагадаємо, що за період із січня до квітня 2026 року через аукціони облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до бюджету надійшло 153,9 млрд грн, $351,5 млн та €294,9 млн.

Водночас держава виплатила за внутрішніми цінними паперами 104,74 млрд грн, 650 млн доларів та 188,8 млн євро.