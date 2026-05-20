Минфин пополнил госбюджет на 2,3 млрд грн за счет продажи ОВГЗ
Министерство финансов Украины пополнило государственный бюджет на 2,3 млрд грн по итогам очередного еженедельного аукциона по размещению ОВГЗ. Капитал обеспечили двухлетние гривневые бумаги, а все привлеченные средства будут направлены на финансирование Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Министерство финансов Украины.
Ведомство во время очередного аукциона по продаже военных облигаций привлекло в государственный бюджет 2,3 млрд. гривен. Наибольший спрос инвесторы продемонстрировали на двухлетние рублевые ценные бумаги.
Больше всего средств, почти 2 млрд грн, государство получило от размещения двухлетних ОВГЗ с доходностью 15,87% годовых. Еще 332 млн. грн. поступило от продажи облигаций сроком на 1,2 года со ставкой 15,15% годовых.
В Министерство финансов Украины сообщили, что с начала 2026 года через аукционы по размещению облигаций внутреннего государственного займа в бюджет уже удалось привлечь более 147,9 млрд грн. С начала полномасштабного вторжения эта сумма превысила 2,2 трлн.
Все средства от продажи военных облигаций направляются на финансирование потребностей Вооруженных сил Украины и поддержку финансовой стабильности государства.
Аукционы по продаже ОВГЗ Министерство финансов проводит еженедельно по вторникам. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 гривен, долларов или евро, в зависимости от валюты выпуска.
Напомним, что за период с января по апрель 2026 года через аукционы облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в бюджет поступило 153,9 млрд грн , $351,5 млн и €294,9 млн.
В то же время государство выплатило по внутренним ценным бумагам 104,74 млрд грн, 650 млн долларов и 188,8 млн евро.