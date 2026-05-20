Минфин пополнил госбюджет на 2,3 млрд грн за счет продажи ОВГЗ

деньги
Продажа ОВГЗ принесла госбюджету еще 2,3 миллиарда гривен / Depositphotos

Министерство финансов Украины пополнило государственный бюджет на 2,3 млрд грн по итогам очередного еженедельного аукциона по размещению ОВГЗ. Капитал обеспечили двухлетние гривневые бумаги, а все привлеченные средства будут направлены на финансирование Вооруженных сил Украины.

Ведомство во время очередного аукциона по продаже военных облигаций привлекло в государственный бюджет 2,3 млрд. гривен. Наибольший спрос инвесторы продемонстрировали на двухлетние рублевые ценные бумаги.

Больше всего средств, почти 2 млрд грн, государство получило от размещения двухлетних ОВГЗ с доходностью 15,87% годовых. Еще 332 млн. грн. поступило от продажи облигаций сроком на 1,2 года со ставкой 15,15% годовых.

В Министерство финансов Украины сообщили, что с начала 2026 года через аукционы по размещению облигаций внутреннего государственного займа в бюджет уже удалось привлечь более 147,9 млрд грн. С начала полномасштабного вторжения эта сумма превысила 2,2 трлн.

Все средства от продажи военных облигаций направляются на финансирование потребностей Вооруженных сил Украины и поддержку финансовой стабильности государства.

Аукционы по продаже ОВГЗ Министерство финансов проводит еженедельно по вторникам. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 гривен, долларов или евро, в зависимости от валюты выпуска.

Напомним, что за период с января по апрель 2026 года через аукционы облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в бюджет поступило 153,9 млрд грн , $351,5 млн и €294,9 млн.

В то же время государство выплатило по внутренним ценным бумагам 104,74 млрд грн, 650 млн долларов и 188,8 млн евро.

Автор:
Марк Любаров