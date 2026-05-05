С начала года правительство привлекло от продажи облигаций более 184 млрд грн: ставки и доходность

С начала 2026 года правительство привлекло от продажи и обмена облигаций более 184 млрд грн, а за все время военного положения эта сумма превысила 2,2 трлн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В целом за период с января по апрель 2026 года через аукционы облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в бюджет поступило 153,9 млрд грн, $351,5 млн и €294,9 млн. В то же время государство выплатило по внутренним ценным бумагам 104,74 млрд грн, 650 млн долларов и 188,8 млн евро.

Общие показатели за время военного положения

С момента начала полномасштабного вторжения и до 30 апреля 2026 года правительство привлекло на аукционах 1,64 трлн грн, $11,14 млрд и €3,54 млрд. На выплаты за этот период было направлено 1,1 трлн грн, $12,15 млрд и €3,11 млрд.

Обеспечить эффективную работу внутреннего долгового рынка удалось благодаря совместным усилиям правительства и Национального банка. В 2025 году расширены инструменты управления долгом. НБУ обеспечил возможность проведения расчетов по новому виду размещения ОВГЗ путем проведения аукционов с одновременным обменом на облигации другого выпуска.

Условия и прибыльность

Государство предлагает рыночные ставки для привлечения капитала. В апреле 2026 года максимальная доходность бумаг составляла:

16,20% годовых в гривне;

3,24% по долларам;

3,25% в евро.

Кто владеет облигациями?

Основными собственниками ОВГЗ остаются банки – первичные дилеры. Однако значительные объемы сконцентрированы в других категориях:

юридические лица владеют активами на 1,19 трлн. грн. Структура включает 1,1 трлн грн, $1,15 млрд и €699,4 млн;

физические лица содержат 137,2 млрд грн. В портфеле граждан 86,33 млрд грн, $962,68 млн и €166,32 млн;



нерезиденты инвестировали 15,8 млрд грн, состоящих из 14,71 млрд грн, $12,8 млн и €10 млн.

Военные облигации

Этот сегмент является частью общего портфеля. По состоянию на 1 мая 2026 г. бизнес владеет военными ОВГЗ на сумму 95,7 млрд грн (в 2025 году этот показатель составлял 102,9 млрд грн). Вложения физических лиц в военные бумаги выросли до 94,1 млрд грн против 72,0 млрд грн в прошлом году. Иностранные инвесторы по состоянию на май удерживают военные облигации на сумму 4,32 млрд грн, $10,9 млн и €10 млн.

В течение апреля 2026 года Минфин погасил военные бумаги на 10,63 млрд грн, $200 млн и €188,8 млн.

Напомним, к началу апреля в ложения украинцев в облигации внутреннего государственного займа достигли исторического максимума, а за год выросли более чем на 53%.