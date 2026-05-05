З початку року уряд залучив від продажу облігацій понад 184 млрд грн: ставки і дохідність

З початку 2026 року уряд залучив від продажу та обміну облігацій понад 184 млрд грн, а за весь час воєнного стану ця сума перевищила 2,2 трлн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Загалом за період із січня до квітня 2026 року через аукціони облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до бюджету надійшло 153,9 млрд грн, $351,5 млн та €294,9 млн. Водночас держава виплатила за внутрішніми цінними паперами 104,74 млрд грн, 650 млн доларів та 188,8 млн євро.

Загальні показники за час воєнного стану

З моменту початку повномасштабного вторгнення і до 30 квітня 2026 року уряд залучив на аукціонах 1,64 трлн грн, $11,14 млрд та €3,54 млрд. На виплати за цей період було спрямовано 1,1 трлн грн, $12,15 млрд та €3,11 млрд.

Забезпечити ефективну роботу внутрішнього боргового ринку вдалося завдяки спільним зусиллям уряду та Національного банку України. У 2025 році розширено інструменти управління боргом. НБУ забезпечив можливість проведення розрахунків за новим видом розміщення ОВДП шляхом проведення аукціонів із одночасним обміном на облігації іншого випуску.

Умови та прибутковість

Держава пропонує ринкові ставки для залучення капіталу. У квітні 2026 року максимальна дохідність паперів становила:

16,20% річних у гривні;

3,24% у доларах;

3,25% у євро.

Хто володіє облігаціями?

Основними власниками ОВДП залишаються банки — первинні дилери. Проте значні обсяги сконцентровані у інших категорій:

юридичні особи володіють активами на 1,19 трлн грн. Структура включає 1,1 трлн грн, $1,15млрд та €699,4 млн;

фізичні особи тримають 137,2 млрд грн. У портфелі громадян 86,33 млрд грн, $962,68 млн та €166,32 млн;



нерезиденти інвестували 15,8 млрд грн, що складаються з 14,71 млрд грн, $12,8 млн та €10 млн.

Військові облігації

Цей сегмент є частиною загального портфеля. Станом на 1 травня 2026 року бізнес володіє військовими ОВДП на суму 95,7 млрд грн (у 2025 році цей показник складав 102,9 млрд грн). Вкладення фізичних осіб у військові папери зросли до 94,1 млрд грн проти 72,0 млрд грн минулого року. Іноземні інвестори станом на травень тримають військові облігації на суму 4,32 млрд грн, $10,9 млн та €10 млн.

Протягом квітня 2026 року Мінфін погасив військові папери на 10,63 млрд грн, $200 млн та €188,8 млн.

Нагадаємо, на початок квітня вкладення українців в облігації внутрішньої державної позики досягли історичного максимуму, а за рік зросли більш ніж на 53%.