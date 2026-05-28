Промислове рибальство: Кабмін вводить плату за вилов палтуса і хека та прискорює терміни укладання договорів

Уряд ухвалив постанову, яка спрощує правила промислового рибальства та скорочує строк укладання договорів за результатами аукціонів до 15 робочих днів. Водночас держава розширила перелік біоресурсів, за вилов яких потрібно платити.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Документ має на меті створення прозорих та оперативних умов для роботи підприємців, а також розширення можливостей для розвитку промислу у внутрішніх водоймах України та в окремих районах Світового океану.

Постанова передбачає визначення розмірів плати за використання нових видів водних біоресурсів:

американська (північноатлантична) камбала;

атлантичний палтус;

хек срібний;

морський гребінець;

сонячний окунь.

Необхідність цих змін пов'язана з відновленням українського промислу у зоні відповідальності Організації з рибальства у північно-західній частині Атлантичного океану (НАФО), а також із поширенням окремих видів риби у внутрішніх водоймах України.

Крім того, документ скорочує строки укладання договорів на право використання водних біоресурсів між організатором та переможцем аукціону до 15 робочих днів. Також врегульовано питання подання заяв для дослідного вилову, уточнено положення щодо виготовлення та видачі бирок, а Держрибагентство зобов'язано оприлюднювати на своєму офіційному вебсайті науково-біологічні обґрунтування щодо встановлення лімітів вилову.

"Прийнята постанова дозволить зробити процедури у сфері використання водних біоресурсів більш прозорими, швидкими та зрозумілими для бізнесу. Водночас це створює додаткові можливості для розвитку українського рибного промислу та ефективного управління галуззю", – зазначив заступник міністра Тарас Висоцький.

У відомстві зазначають, що реалізація постанови спрощує процедури, вдосконалює механізми регулювання та створює умови для розвитку галузі.

Нагадаємо, право на промисловий та дослідний вилов риби можна буде задекларувати в електронному форматі. Постанову про старт цього експериментального проєкту ухвалили 23 грудня 2025 року.