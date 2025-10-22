Промисловий вилов риби в України сягнув майже 6 тисяч тонн: внутрішні водойми компенсують втрату морів

За січень-вересень промислові рибалки у внутрішніх водоймах України сумарно виловили 5915 тонн риби. Ці показники особливо важливі з огляду на повну зупинку морського промислу через військову агресію РФ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Держрибагентства.

Структура вилову

Традиційно лідером промислового вилову є карась сріблястий – 2030 тонн. Основу промислу також формують:

лящ – 1198 тонн;

тараня (плітка) – 784 тонни;

плоскирка – 540 тонн;

судак – 271 тонна;

рослиноїдні види риб (товстолоб і білий амур) – 247 тонн;

окунь звичайний – 158 тонн;

оселедець чорноморський – 144 тонни;

синець – 115 тонн;

сом – 89 тонн;

сазан – 81 тонна.

Стратегічна важливість внутрішнього рибальства

Голова Держрибагентства Ігор Клименок наголосив: "Наведені показники вилову риби, попри повну зупинку морського промислу через військову агресію РФ, підкреслюють стратегічну важливість рибальства у внутрішніх водоймах. В умовах воєнного часу ефективне використання потенціалу наших водосховищ, лиманів та річок стає ключовим фактором зміцнення продовольчої безпеки держави".

За даними Держрибагентства, через заблоковані Чорне та Азовське моря фактично не виловлюються морські види (калкан, глось, кефалеві, хамса, рапана, креветка, піленгас та інші), що раніше становили значну частку.

Водойми-лідери за обсягами вилову

Найбільше водних біоресурсів від початку року добуто у таких водоймах:

Кременчуцькому водосховищі – 2798 тонн;

Кам’янському водосховищі – 1270 тонн;

Дніпровському водосховищі – 505 тонн;

Київському водосховищі – 338 тонн;

Канівському водосховищі – 336 тонн;

пониззя річки Дністер (з озерами, рукавом Турунчук) та Дністровському лимані – 280 тонн;

Дніпровсько-Бузька гирлова система – 163 тонни;

річка Дунай – 144 тонни;

Тилігульський лиман – 44 тонни;

Березанський лиман – 20 тонн;

річка Дніпро в межах Чернігівської області – 13 тонн;

річка Десна з озерами в межах Чернігівської області – 4 тонни.

Нагадаємо, з 8 жовтня в Україні розпочався прийом заявок на державну компенсацію витрат для рибних господарств. Програма передбачає часткове відшкодування до 30% витрат на вирощування або придбання рибопосадкового матеріалу (малька риби) для зариблення водойм.