Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,03

EUR

48,17

--0,10

Готівковий курс:

USD

41,47

41,37

EUR

48,60

48,40

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Держава відшкодовуватиме до 30% витрат на вирощування малька риб

риба
Почався прийом заявок на держпідтримку рибного господарства / Depositphotos

З 8 жовтня в Україні розпочався прийом заявок на державну компенсацію витрат для рибних господарств. Програма передбачає часткове відшкодування до 30% витрат на вирощування або придбання рибопосадкового матеріалу (малька риби) для зариблення водойм. Подати заявку можна через Державний аграрний реєстр до 1 листопада 2025 року.

Як пише Delo.ua, про це  інформує пресслужба Мінекономіки.

Про програму

Програма передбачає державну підтримку рибних господарств за двома напрямами:

  • до 30% компенсації витрат на вирощування рибопосадкового матеріалу (малька) для подальшої реалізації;
  • до 30% відшкодування вартості придбання рибопосадкового матеріалу для зариблення водойм із метою виробництва товарної риби (без ПДВ).

Отримати компенсацію можуть як юридичні особи, незалежно від форми власності, так і фізичні особи-підприємці, які займаються сільськогосподарською діяльністю з розведення, вирощування чи утримання прісноводної риби. Обов’язкова умова — аквакультура (рибництво) має бути основним видом економічної діяльності підприємства або ФОП.

Юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які претендують на компенсацію, мають бути зареєстровані та здійснювати діяльність на території України, за винятком:

  • тимчасово окупованих територій (Автономна Республіка Крим і м. Севастополь);
  • територій, де тривають або тривали бойові дії, а також тих, що тимчасово окуповані російською федерацією та для яких не визначено дату завершення окупації, згідно з переліком, затвердженим Мінрозвитку.

Щоб подати заявку на державну компенсацію, потрібно:

  1. Зареєструватися або увійти до особистого кабінету на сайті www.dar.gov.ua.
  2. Відкрити програму підтримки у розділі "Доступні програми".
  3. Заповнити онлайн-анкету встановленого зразка.

Нагадаємо, вперше в Україні кошти від продажу прав на промисловий вилов риби спрямують на біовідновлення водойм.

Автор:
Ольга Опенько