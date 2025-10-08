Держава відшкодовуватиме до 30% витрат на вирощування малька риб

З 8 жовтня в Україні розпочався прийом заявок на державну компенсацію витрат для рибних господарств. Програма передбачає часткове відшкодування до 30% витрат на вирощування або придбання рибопосадкового матеріалу (малька риби) для зариблення водойм. Подати заявку можна через Державний аграрний реєстр до 1 листопада 2025 року.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Про програму

Програма передбачає державну підтримку рибних господарств за двома напрямами:

до 30% компенсації витрат на вирощування рибопосадкового матеріалу (малька) для подальшої реалізації;

до 30% відшкодування вартості придбання рибопосадкового матеріалу для зариблення водойм із метою виробництва товарної риби (без ПДВ).

Отримати компенсацію можуть як юридичні особи, незалежно від форми власності, так і фізичні особи-підприємці, які займаються сільськогосподарською діяльністю з розведення, вирощування чи утримання прісноводної риби. Обов’язкова умова — аквакультура (рибництво) має бути основним видом економічної діяльності підприємства або ФОП.

Юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які претендують на компенсацію, мають бути зареєстровані та здійснювати діяльність на території України, за винятком:

тимчасово окупованих територій (Автономна Республіка Крим і м. Севастополь);

територій, де тривають або тривали бойові дії, а також тих, що тимчасово окуповані російською федерацією та для яких не визначено дату завершення окупації, згідно з переліком, затвердженим Мінрозвитку.

Щоб подати заявку на державну компенсацію, потрібно:

Зареєструватися або увійти до особистого кабінету на сайті www.dar.gov.ua . Відкрити програму підтримки у розділі "Доступні програми". Заповнити онлайн-анкету встановленого зразка.

Нагадаємо, вперше в Україні кошти від продажу прав на промисловий вилов риби спрямують на біовідновлення водойм.