Україна офіційно приєдналася до Генеральної комісії з рибальства у Середземномор’ї

Президент України підписав закон про ратифікацію Угоди щодо заснування Генеральної комісії з рибальства у Середземномор’ї (ГКРС), що остаточно закріплює членство нашої держави в цій міжнародній організації. Це рішення відкриває нові можливості для розвитку українського рибного господарства та інтеграції у світову спільноту в цій сфері.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Членство у ГКРС дозволить Україні брати участь у формуванні міжнародних рішень з управління рибними запасами, впроваджувати сучасні стандарти збереження морських екосистем, а також користуватися науковими розробками у галузі рибальства.

Крім того, участь у Комісії сприятиме інтеграції України в європейський рибогосподарський простір, розширенню співпраці з міжнародними партнерами та підвищенню конкурентоспроможності української рибної продукції на світових ринках.

Як зазначається, приєднання до ГКРС відповідає стратегічному курсу України на європейську інтеграцію та впровадження найкращих світових практик у сфері сталого управління рибними ресурсами.

Зазначимо, що Генеральна комісія з рибальства у Середземномор’ї була створена у 1949 році під егідою Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО). Її мета – розвиток та збереження морських ресурсів, раціональне управління рибальством та підтримка аквакультури. Організація охоплює акваторії Середземного і Чорного морів.

Сьогодні до складу ГКРС входять 23 країни, серед яких Франція, Італія, Іспанія, Єгипет, Туреччина та інші. Україна мала статус сторони, що співпрацює з ГКРС із 2015 року, а тепер стала повноправним членом організації.

Нагадаємо, ще в середині липня Верховна Рада України ухвалила закон про приєднання до угоди про заснування Генеральної комісії з рибальства у Середземномор’ї (GFCM). Відповідну ініціативу GFCM ухвалив Парламент.