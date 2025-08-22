Запланована подія 2

Украина официально присоединилась к Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземноморье

Украина присоединилась к Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземноморье / Depositphotos

Президент Украины подписал закон о ратификации Соглашения об учреждении Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземноморье (ГКРС), окончательно закрепляющего членство нашего государства в этой международной организации. Это решение открывает новые возможности развития украинского рыбного хозяйства и интеграции в мировое сообщество в этой сфере.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .

Членство в ГКРС позволит Украине участвовать в формировании международных решений по управлению рыбными запасами, внедрять современные стандарты сохранения морских экосистем, а также использовать научные разработки в области рыболовства.

Кроме того, участие в Комиссии будет способствовать интеграции Украины в европейское рыбохозяйственное пространство, расширению сотрудничества с международными партнерами и повышению конкурентоспособности украинской рыбной продукции на мировых рынках.

Как отмечается, присоединение к ГКРС отвечает стратегическому курсу Украины на европейскую интеграцию и внедрение лучших мировых практик в сфере устойчивого управления рыбными ресурсами.

Генеральная комиссия по рыболовству в Средиземноморье была создана в 1949 году под эгидой Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Ее цель – развитие и сохранение морских ресурсов, рациональное управление рыболовством и поддержка аквакультуры. Организация охватывает акватории Средиземного и Черного морей.

Сегодня в состав ГКРС входят 23 страны, среди которых Франция, Италия, Испания, Египет, Турция и другие. Украина имела статус сотрудничающей стороны с ГКРС с 2015 года, а теперь стала полноправным членом организации.

Напомним, еще в середине июля Верховная Рада Украины приняла закон о присоединении к соглашению об учреждении Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземноморье (GFCM). Соответствующую инициативу GFCM принял Парламент.

Автор:
Татьяна Гойденко