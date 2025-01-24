В госбюджет пошли первые деньги на зарыбление водоемов с аукционов на промышленный вылов

В государственный бюджет впервые поступили средства на зарыбления водоемов от аукционов на промышленный вылов рыбы. Об этом сообщает Госагентство по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Речь идет о средствах, которыми будет наполняться новая бюджетная программа "Меры по вселению водных биоресурсов в рыбохозяйственные водные объекты (их части)". На данный момент от первых аукционов на право вылова рыбы в 2025 году на эти цели поступило 3,38 миллиона гривен.

Добавим, что по данным Госрыбагентства, в 2024 году в рыбохозяйственные водные объекты было выпущено 10,8 миллиона ценных видов рыб — хариуса европейского, лосося дунайского, ручейной форели, карпа, толстолоба и белого амура.

Отметим, что в прошлом году в системе "Прозорро.Продажи" прошло 308 успешных электронных аукционов на право промышленного вылова рыбы и других водных биоресурсов. По их результатам удалось получить 50,9 миллионов гривен. Эти средства шли в местные бюджеты, и небольшая часть мер по зарыблению (485 тысяч экземпляров) финансировалась именно из них.

В свою очередь законом о государственном бюджете на 2025 год было предусмотрено, что суммы роста цены лота на таких торгах относительно стартовой теперь будут идти конкретно на меры по зарыблению водоемов.

Напомним также, что первые аукционы в 2025 году, анонсированные на 3 января, были отменены из-за масштабной кибератаки. В результате нее, в частности, перестал работать реестр юрлиц и физлиц-предпринимателей, предоставление выписки из которого было условием для участия в торгах. Впрочем, в настоящее время работа реестра и проведение аукционов возобновлена. В частности, на 3 февраля назначено 10 повторных торгов о праве вылова на юге страны.