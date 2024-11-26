Новый порядок инвестиций в рыбное хозяйство: закроют ли доступ к водоемам

Верховная Рада недавно приняла законопроект №8119 о новых правовых и организационных принципах инвестирования в развитие рыбного хозяйства. Если президент его подпишет, представители отрасли смогут арендовать земельные участки у водоемов и части акватории по отдельным договорам, а не на общих основаниях, как это происходит сейчас. Каких именно изменений ждать, и не огородит ли бизнес заборами водоемы — читайте в тексте Delo.ua.

Если закон вступит в силу, предприниматели смогут участвовать в аукционах по аренде акваторий рыбохозяйственных водных объектов и земли поблизости. На таких земельных участках будет разрешено размещение некапитальных сооружений и оборудования, необходимого для разведения или вылова рыбы. Сейчас у бизнеса нет такой возможности: инфраструктуру для рыболовства запрещено устанавливать в пляжных зонах вокруг водоемов, на территории прибрежных защитных полос, на островах, лиманах и во внутренних морских водах.

Какие именно объекты и участки будут выделяться – решит Госрыбагентство. Оно будет представлять список конкретных объектов, к развитию которых можно привлечь инвестиции, и будет определять предельные объемы этих инвестиций.

Что еще изменяет законопроект №8119 для отрасли

Документ предусматривает ряд других изменений в области рыбного хозяйства Украины:

Бизнес, с которым заключен договор об осуществлении инвестиций в развитие аквакультуры, сможет разработать документацию по землеустройству участка, без получения разрешения от исполнительной власти или органов местного самоуправления; Земельный участок, определенный Госрыбагентством для развития аквакультуры, не может быть поделен, приватизирован, передан в пользование третьему лицу или иным образом отчужден до передачи в аренду инвестору. Отчуждение допускается, если арендатор не заключает договора об инвестициях в развитие аквакультуры более 12 месяцев с даты ее формирования; Местные органы должны рассмотреть возможность предоставления земельного участка в аренду инвестору в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего ходатайства; Запрещена передача в субаренду земельных участков государственной или коммунальной собственности, выбранных для инвестиций в развитие аквакультуры; Госрыбагентство может предоставлять инвесторам часть акватории внутренних морских вод, территориального моря, исключительной морской экономической зоны Украины. Также ведомство может предоставлять инвесторам части существующих рыбохозяйственных водных объектов и рыбохозяйственных технологических водоемов.

Пока рано говорить о конкретной реализации этого закона и объектах, которые будут выставлены на арендные аукционы, подчеркивает Андрей Нелипа, общественный деятель и президент ОО "Общество рыбаков Украины" (ГРУ). Пока что есть смысл дождаться подзаконных актов и приказов к документу от Минагрополитики и Госрыбагентства. Их содержание даст возможность точно оценить объемы инвестиций и влияние на отрасль, которое окажет принятие проекта закона.

В рыбной отрасли Украины продолжает действовать устаревшее законодательство, не позволяющее промышленному производителю инвестировать в аквакультуру так, как это возможно в ЕС. В настоящее время парламент проходит два отраслевых законопроекта №8119 (новые правовые и организационные основы инвестирования в аквакультуру) и №9545 (введение системы прослеживаемости водных биоресурсов от места отлова до продажи конечному покупателю). Эти евроинтеграционные документы зарегистрированы в парламенте в 2022-2023 гг., но до сих пор не вступили в силу.

Он уточняет, что не слышал о кейсах бизнесов, которые хотели бы работать в рыбном хозяйстве, но не могут зайти в отрасль из-за несовершенства законодательства, и ждут вступления в действие законопроекта 8119. "На берегу" рыбная отрасль функционирует и сейчас, предприниматели оформляют необходимые земельные участки на общих условиях, без учета специфики аквакультуры. Другой вопрос – акватории и участки акваторий для целей аквакультуры. Возможность их аренды частными предприятиями впервые появится в Украине после вступления законопроекта в силу.

Другое важное новшество документа — проведение аукционов на инвестиции в аквакультуру в двухуровневой электронной торговой системе, добавляет президент ГРУ. Сейчас решение о выделении земли для рыбохозяйственных предприятий монополизировано дельцами от власти, которые решают, кому можно работать в отрасли, а кому нет.

Благодаря закону в рыбную и смежные отрасли зайдет больше новых бизнесов. В рыболовле появятся прозрачные и конкурентные условия, без человеческого фактора в предоставлении разрешений и контроля. В Украине не должно быть "решалова" и взяток на водоемах Андрей Нелипа президент ОО "Община рыбаков Украины"

Каких-либо значительных коррупционных рисков для рыболовных компаний в документе не усматривается, добавляет эксперт. Документ разработали нардепы с участием Минагрополитики и Госрыбагентства в сотрудничестве с Офисом эффективного регулирования (BRDO) в рамках проекта программы USAID, его положения также согласовывались с отраслевыми ассоциациями и объединениями граждан.

Как изменится доступ к водоемам

Сейчас на земельных участках прибрежных защитных полос вдоль рек, вокруг водоемов и на островах запрещено строительство любых построек, в том числе баз отдыха, дач, гаражей и стоянок автомобилей. Исключением являются сооружения гидротехнического, гидрометрического, навигационного, инженерно-технического и фортификационного назначения, ограждения, пограничные знаки, пограничные просеки, коммуникации. В случае вступления в силу законопроекта №8119 к этому перечню прибавятся некапитальные сооружения и оборудование для аквакультуры.

В этом законопроект №8119 имеет необходимые предохранители, констатирует эксперт. Арендованные для целей аквакультуры участки и сооружения нельзя будет использовать не по назначению — документ позволяет государству сразу реагировать и расторгать договор аренді в судебном порядке.

Конфликты между коммерческими пользователями водоемов и общим водопользованием и отдыхом гражданами на воде и сейчас являются проблемой, добавляет Андрей Нелипа. На водоемах царит беспорядок, и этот вопрос так или иначе нужно решать.

Как показывает длительная практика, коммерческие рыболовные компании не интересуют украинские водоемы общего пользования (водохранилища и реки), поскольку в них почти истощены запасы водных биоресурсов. Поэтому рационально на общих водоемах создать условия для развития только рекреационного направления – спорта, туризма, любительской рыбалки.

Промышленному рыбному бизнесу выгодно выращивать водные биоресурсы только на арендованных водоемах, прудах и участках акваторий, уточняет Андрей Нелипа. Одновременно такие водоемы могут использоваться как места отдыха для граждан по желанию арендатора. В таком случае любители рыбалки будут иметь комфортные условия для хобби, а любители рыбной продукции – достойный ассортимент по доступным ценам на прилавках.