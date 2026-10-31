Потери врага по состоянию на 31 октября 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1670 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1711 сутки полномасштабной войны составляют 1 588 170 человек.

Потери России в войне на 31 октября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 31 октября потеряла:

Личный состав около 1588170 (+1670) человек,

Танки: 12 450,

Боевые бронированные машины: 25 620 (+3),

Артиллерийские системы: 51 739 (+19),

РСЗО: 2 247 (+1),

Средства ПВО: 1730 (+2),

Самолеты: 452,

Вертолеты: 356,

Наземные робототехнические комплексы: 3 045 (+6),

БпЛА оперативно-тактического уровня: 590 661 (+1 663),

Крылатые ракеты: 5 140,

Корабли и катера: 35,

Подводные лодки: 2,

Автомобильная техника и автоцистерны: 168 480 (+206),

Специальная техника: 4 860

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 31 октября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 105 враждебных БпЛА типа Shahed (49 из них – реактивные), герберы, дронов других типов, несколько ударных беспилотников еще в воздухе, боевая работа продолжается!

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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