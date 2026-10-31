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Потери врага по состоянию на 31 октября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1670 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1711 сутки полномасштабной войны составляют 1 588 170 человек.
Потери России в войне на 31 октября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 31 октября потеряла:
- Личный состав около 1588170 (+1670) человек,
- Танки: 12 450,
- Боевые бронированные машины: 25 620 (+3),
- Артиллерийские системы: 51 739 (+19),
- РСЗО: 2 247 (+1),
- Средства ПВО: 1730 (+2),
- Самолеты: 452,
- Вертолеты: 356,
- Наземные робототехнические комплексы: 3 045 (+6),
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 590 661 (+1 663),
- Крылатые ракеты: 5 140,
- Корабли и катера: 35,
- Подводные лодки: 2,
- Автомобильная техника и автоцистерны: 168 480 (+206),
- Специальная техника: 4 860
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 31 октября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 105 враждебных БпЛА типа Shahed (49 из них – реактивные), герберы, дронов других типов, несколько ударных беспилотников еще в воздухе, боевая работа продолжается!
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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