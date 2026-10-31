Карта боевых действий в Украине на 31 октября 2026 года

Продолжается 1711-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 31 октября 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновений.

Вчера противник нанес три ракетных удара и 75 авиационных ударов, во время которых сбросил 255 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9189 дронов-камикадзе и произвели 3104 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, из них 15 — с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелы со стороны врага, в частности, подверглись населенным пунктам Гаврилова Слобода, Товстодубово, Бачевск, Сопич, Коренок, Уланово, Бруски, Шалыгино, Вовновка, Казачье, Бессалевка, Искровщина, Волфине, Павловка, Тополь, Малешине, Тополь, Малушине, Кондратовка, Хотинь, Новая Сечь, Писаревка, Юнаковка, Коровное, Лужки, Хараповщина, Большая Рыбица, Мирополье, Нескучное Сумской области; Хреновка, Гута-Студенецкая, Березовая Роща, Костобобров, Михальчина Слобода Черниговской области. Авиаудары получили населенные пункты Синное, Осоевка, Марченко.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления и три пункта управления БПЛА противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор совершил три штурмовых действия. Также враг нанес четыре авиационных удара, применив 10 КАБ, и осуществил 169 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили девять атак противника в сторону населенных пунктов Терновая, Малая Волчья, Радьковка и в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Охримовка, Шевьяковка, Путниково.

На Купянском направлении враг не пытался улучшить свое положение.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты проводили девять атак в сторону Дружелюбовки и в районе Надежды, Мирного, Заречного, Лимана, Дибровы.

На Славянском направлении противник совершил две атаки в сторону населенного пункта Пискуновка.

На Краматорском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Константиновском направлении зафиксировано 20 атак. Захватчики вели наступательные действия в районах населенных пунктов Константиновка, Софиевка, Вольное и в сторону Николаяполья, Золотого Колодца.

Четырнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться неподалеку от населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Краснополье, Доброполье, Молодецкое и в сторону Сергеевки.

На Александровском направлении враг штурмовых действий не производил.

На Гуляйпольском направлении оккупанты девять раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Егоровка, Новое Запорожье, Косовцево и вблизи Верхней Терсы, Горького, Белогорья.

На Ореховском направлении оккупанты проводили три атаки вблизи Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не совершали.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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