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Потери врага по состоянию на 30 октября 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1590 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1710 сутки полномасштабной войны составляют 1 586 500 человек.
Потери России в войне на 30 октября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 30 октября потеряла:
- личного состава – около 1586500 (+1590) человек;
- танков – 12 450 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 25 617 (+3) ед;
- артиллерийских систем – 51 720 (+21) ед;
- РСЗО – 2 246 (+1) ед.;
- средств ПВО – 1728 (+1) ед.;
- самолетов – 452 (+2) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 3039 (+3) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 588 998 (+1 589) ед;
- крылатых ракет – 5 140 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 168 274 (+264) ед;
- специальной техники – 4 860 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 30 октября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
- сбито/подавлено 96 враждебных БпЛА типа Shahed (71 из них - реактивный), гербер, дронов других типов
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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