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Потери врага по состоянию на 30 октября 2026 г. – Генштаб ВСУ

война, самолет
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1590 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1710 сутки полномасштабной войны составляют 1 586 500 человек.

Потери России в войне на 30 октября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 30 октября потеряла:

  • личного состава – около 1586500 (+1590) человек;
  • танков – 12 450 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин – 25 617 (+3) ед;
  • артиллерийских систем – 51 720 (+21) ед;
  • РСЗО – 2 246 (+1) ед.;
  • средств ПВО – 1728 (+1) ед.;
  • самолетов – 452 (+2) ед;
  • вертолетов – 356 (+0) ед;
  • наземных робототехнических комплексов – 3039 (+3) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 588 998 (+1 589) ед;
  • крылатых ракет – 5 140 (+0) ед;
  • кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
  • подводных лодок – 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 168 274 (+264) ед;
  • специальной техники – 4 860 (+0) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 30 октября 2026 г. – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 30 октября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
  • сбито/подавлено 96 враждебных БпЛА типа Shahed (71 из них - реактивный), гербер, дронов других типов
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 30 октября 2026 г. – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также:Карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько

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