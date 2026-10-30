UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,53

--0,06

EUR

50,68

--0,09

Наличный курс:

USD

46,47

46,19

EUR

51,70

51,30

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Карта боевых действий в Украине на 30 октября 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1710-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 30 октября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 30 октября 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 30 октября 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 30 октября 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 30 октября 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 30 октября 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 30 октября 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 211 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар и 82 авиационных удара, во время которых сбросил 263 управляемых авиабомба. Кроме того, захватчики применили 9576 дронов-камикадзе и совершили 2478 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 42 с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Безсалевка, Кореньок, Товстодубово, Уланово, Рогизное, Нескучное, Бачевск, Волковка, Яструбщина, Лужки, Сопич, Кучеровка, Искрисковщина, Студенок, Малая Слободка, Фотовыж, Смотр, Березка, Шпиль Сумской области; Гута-Студенецкая, Камень, Блешня, Логи Черниговской области. Авиаудара подвергся населенному пункту Пустогород.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района скопления живой силы и техники, два орудия и один пункт управления БПЛА противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес три авиационных удара, применив шесть КАБ, и осуществил 37 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили семь атак противника в районах населенных пунктов Старица, Избицкое, Чайковка, Охримовка, Малая Волчья и Шевьяковка.

На Купянском направлении враг не пытался улучшить свое положение.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты проводили восемь атак в сторону населенных пунктов Степное, Колодец, Лиман, Заречное, Донецкое и Диброва.

На Славянском направлении противник совершил четыре атаки в районах населенных пунктов Ореховатка, Ямполь, Кривая Лука и Николаевка.

На Краматорском направлении оккупанты произвели одно штурмовое действие в сторону Васютинского.

На Константиновском направлении зафиксировано 24 атаки. По уточненной информации, захватчики вели наступательные действия в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Алексеева-Дружковки, Новоселовки, Долгой Балки, Дружковки, Русиного Яра, Петровки, Торецкого, Приюта, Свободного и Золотого Колодца.

Девятнадцать атак атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Доброполье, Новый Донбасс, Ганновка, Родинское, Светлое, Новогришино, Мирное, Сергеевка, Котлино, Молодецкое, Новоподгородное и Новопавловка.

На Александровском направлении враг штурмовых действий не производил.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 18 раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Успешное, Терноватое, Егоровка, Горькое и Волшебное.

На Ореховском направлении оккупанты проводили две атаки в сторону Егоровки.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не совершали.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности