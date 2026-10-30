Карта боевых действий в Украине на 30 октября 2026 года

Продолжается 1710-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 30 октября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 211 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар и 82 авиационных удара, во время которых сбросил 263 управляемых авиабомба. Кроме того, захватчики применили 9576 дронов-камикадзе и совершили 2478 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 42 с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Безсалевка, Кореньок, Товстодубово, Уланово, Рогизное, Нескучное, Бачевск, Волковка, Яструбщина, Лужки, Сопич, Кучеровка, Искрисковщина, Студенок, Малая Слободка, Фотовыж, Смотр, Березка, Шпиль Сумской области; Гута-Студенецкая, Камень, Блешня, Логи Черниговской области. Авиаудара подвергся населенному пункту Пустогород.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района скопления живой силы и техники, два орудия и один пункт управления БПЛА противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес три авиационных удара, применив шесть КАБ, и осуществил 37 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили семь атак противника в районах населенных пунктов Старица, Избицкое, Чайковка, Охримовка, Малая Волчья и Шевьяковка.

На Купянском направлении враг не пытался улучшить свое положение.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты проводили восемь атак в сторону населенных пунктов Степное, Колодец, Лиман, Заречное, Донецкое и Диброва.

На Славянском направлении противник совершил четыре атаки в районах населенных пунктов Ореховатка, Ямполь, Кривая Лука и Николаевка.

На Краматорском направлении оккупанты произвели одно штурмовое действие в сторону Васютинского.

На Константиновском направлении зафиксировано 24 атаки. По уточненной информации, захватчики вели наступательные действия в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Алексеева-Дружковки, Новоселовки, Долгой Балки, Дружковки, Русиного Яра, Петровки, Торецкого, Приюта, Свободного и Золотого Колодца.

Девятнадцать атак атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Доброполье, Новый Донбасс, Ганновка, Родинское, Светлое, Новогришино, Мирное, Сергеевка, Котлино, Молодецкое, Новоподгородное и Новопавловка.

На Александровском направлении враг штурмовых действий не производил.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 18 раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Успешное, Терноватое, Егоровка, Горькое и Волшебное.

На Ореховском направлении оккупанты проводили две атаки в сторону Егоровки.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не совершали.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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