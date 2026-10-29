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Потери врага по состоянию на 29 октября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1560 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1709 сутки полномасштабной войны составляют 1 584 910 человек.
Потери России в войне на 29 октября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 29 октября потеряла:
- личного состава – около 1584910 (+1560) человек;
- танков – 12 449 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 25 614 (+5) ед;
- артиллерийских систем – 51 699 (+25) ед;
- РСЗО – 2 245 (+4) ед;
- средств ПВО – 1727 (+0) ед.;
- самолетов – 450 (+1) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 3036 (+4) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 587 409 (+1 614) ед;
- крылатых ракет – 5 140 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 168 010 (+272) ед;
- специальной техники – 4 860 (+1) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 29 октября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 97 враждебных БпЛА типа Shahed (30 из них – реактивные), герберы, дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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