Втрати ворога станом на 29 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 560 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1709 добу повномасштабної війни становлять 1 584 910 осіб.

Втрати Росії у війні на 29 жовтня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 29 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 584 910 (+1 560) осіб;

танків – 12 449 (+1) од.;

бойових броньованих машин – 25 614 (+5) од.;

артилерійських систем – 51 699 (+25) од.;

РСЗВ – 2 245 (+4) од.;

засобів ППО – 1 727 (+0) од.;

літаків – 450 (+1) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 3 036 (+4) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 587 409 (+1 614) од.;

крилатих ракет – 5 140 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 168 010 (+272) од.;

спеціальної техніки – 4 860 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 29 жовтня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 97 ворожих БпЛА типу Shahed (30 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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