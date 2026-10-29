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Втрати ворога станом на 29 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 560 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1709 добу повномасштабної війни становлять 1 584 910 осіб.

Втрати Росії у війні на 29 жовтня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 29 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1 584 910 (+1 560) осіб;
  • танків – 12 449 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин – 25 614 (+5) од.;
  • артилерійських систем – 51 699 (+25) од.;
  • РСЗВ – 2 245 (+4) од.;
  • засобів ППО – 1 727 (+0) од.;
  • літаків – 450 (+1) од.;
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.;
  • наземних робототехнічних комплексів – 3 036 (+4) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 587 409 (+1 614) од.;
  • крилатих ракет – 5 140 (+0) од.;
  • кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
  • підводних човнів – 2 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 168 010 (+272) од.;
  • спеціальної техніки – 4 860 (+1) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 29 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 29 жовтня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме: 

  • збито/подавлено 97 ворожих БпЛА типу Shahed (30 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 29 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько

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