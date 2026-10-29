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Втрати ворога станом на 29 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 560 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1709 добу повномасштабної війни становлять 1 584 910 осіб.
Втрати Росії у війні на 29 жовтня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 29 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1 584 910 (+1 560) осіб;
- танків – 12 449 (+1) од.;
- бойових броньованих машин – 25 614 (+5) од.;
- артилерійських систем – 51 699 (+25) од.;
- РСЗВ – 2 245 (+4) од.;
- засобів ППО – 1 727 (+0) од.;
- літаків – 450 (+1) од.;
- гелікоптерів – 356 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 3 036 (+4) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 587 409 (+1 614) од.;
- крилатих ракет – 5 140 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 168 010 (+272) од.;
- спеціальної техніки – 4 860 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 29 жовтня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 97 ворожих БпЛА типу Shahed (30 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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