Карта боевых действий в Украине на 29 октября 2026 года

Продолжается 1709-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 29 октября 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 189 боевых столкновений.

Вчера авиация противника нанесла 79 авиационных ударов, в том числе сбросила 257 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9135 дронов-камикадзе и совершили 2439 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Артиллерийским обстрелам на Сумщине подверглись населенные пункты Малая Корчаковка, Лужки, Писаревка, Новая Сечь, Уланово, Яструбино, Бачевск, Кучеривка, Бунячино и Мирополье. Кроме того, авиационные удары получили районы населенных пунктов Свободная Слобода, Храповщина, Никольское и Яструбино Сумской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника.

На Северо-Слобожанском направлении захватчики четырежды атаковали в районах Толстодубового, Уланового и Рыжевки.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили семь атак противника. Оккупанты пытались продвинуться в районах Терновой, Старицы, Озерного и Хрипунов.

На Купянском направлении враг один раз атаковал в районе Новоосинового.

Попытки продвинуться остановлены на Лиманском направлении, где наши защитники отразили пять атак в районах Надежды, Колодцев, Лимана и Дибровы.

На Славянском направлении захватчики совершили две атаки в районах Закотного и Кривой Луки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Константиновском направлении зафиксировано 18 атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки, Алексеево-Дружковки, Новоселовки, Роскошного, Долгой Балки, Новогригоровки, Николайполья, Новопавловки и Петровки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 42 атаки. Враг атаковал в районах Сергеевки, Молодецкого и Новопавловки, а также совершал штурмы в направлениях Торецкого, Кучерового Яра, Софиевки, Свободного, Золотого Колодца, Нового Шахматного, Степов, Нового Донбасса, Черниговки, Святогорки, Доброполья, Новогришиного и Удачного.

На Александровском направлении наши воины отразили одну атаку врага в районе Калиновского.

На Гуляйпольском направлении отражены девять атак захватчиков в районах Косовцевого, Нового Запорожья, Верхней Терсы, Гуляйпольского, Белогорья и Волшебного.

На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку врага в районе Новояковловки.

На Приднепровском направлении активные действия врага не зафиксированы.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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