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Карта боевых действий в Украине на 29 октября 2026 года
Продолжается 1709-й день полномасштабной войны в Украине .
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 29 октября 2026
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 189 боевых столкновений.
Вчера авиация противника нанесла 79 авиационных ударов, в том числе сбросила 257 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9135 дронов-камикадзе и совершили 2439 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Артиллерийским обстрелам на Сумщине подверглись населенные пункты Малая Корчаковка, Лужки, Писаревка, Новая Сечь, Уланово, Яструбино, Бачевск, Кучеривка, Бунячино и Мирополье. Кроме того, авиационные удары получили районы населенных пунктов Свободная Слобода, Храповщина, Никольское и Яструбино Сумской области.
Последние новости с фронта сегодня
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника.
На Северо-Слобожанском направлении захватчики четырежды атаковали в районах Толстодубового, Уланового и Рыжевки.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили семь атак противника. Оккупанты пытались продвинуться в районах Терновой, Старицы, Озерного и Хрипунов.
На Купянском направлении враг один раз атаковал в районе Новоосинового.
Попытки продвинуться остановлены на Лиманском направлении, где наши защитники отразили пять атак в районах Надежды, Колодцев, Лимана и Дибровы.
На Славянском направлении захватчики совершили две атаки в районах Закотного и Кривой Луки.
На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.
На Константиновском направлении зафиксировано 18 атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки, Алексеево-Дружковки, Новоселовки, Роскошного, Долгой Балки, Новогригоровки, Николайполья, Новопавловки и Петровки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 42 атаки. Враг атаковал в районах Сергеевки, Молодецкого и Новопавловки, а также совершал штурмы в направлениях Торецкого, Кучерового Яра, Софиевки, Свободного, Золотого Колодца, Нового Шахматного, Степов, Нового Донбасса, Черниговки, Святогорки, Доброполья, Новогришиного и Удачного.
На Александровском направлении наши воины отразили одну атаку врага в районе Калиновского.
На Гуляйпольском направлении отражены девять атак захватчиков в районах Косовцевого, Нового Запорожья, Верхней Терсы, Гуляйпольского, Белогорья и Волшебного.
На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку врага в районе Новояковловки.
На Приднепровском направлении активные действия врага не зафиксированы.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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