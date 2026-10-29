UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,59

--0,01

EUR

50,77

--0,09

Наличный курс:

USD

46,60

46,28

EUR

51,88

51,50

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Карта боевых действий в Украине на 29 октября 2026 года

война, ссу
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1709-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 29 октября 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 29 октября 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 29 октября 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 29 октября 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 29 октября 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 29 октября 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 29 октября 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 29 октября 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 189 боевых столкновений.

Вчера авиация противника нанесла 79 авиационных ударов, в том числе сбросила 257 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9135 дронов-камикадзе и совершили 2439 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Артиллерийским обстрелам на Сумщине подверглись населенные пункты Малая Корчаковка, Лужки, Писаревка, Новая Сечь, Уланово, Яструбино, Бачевск, Кучеривка, Бунячино и Мирополье. Кроме того, авиационные удары получили районы населенных пунктов Свободная Слобода, Храповщина, Никольское и Яструбино Сумской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника.

На Северо-Слобожанском направлении захватчики четырежды атаковали в районах Толстодубового, Уланового и Рыжевки.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили семь атак противника. Оккупанты пытались продвинуться в районах Терновой, Старицы, Озерного и Хрипунов.

На Купянском направлении враг один раз атаковал в районе Новоосинового.

Попытки продвинуться остановлены на Лиманском направлении, где наши защитники отразили пять атак в районах Надежды, Колодцев, Лимана и Дибровы.

На Славянском направлении захватчики совершили две атаки в районах Закотного и Кривой Луки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Константиновском направлении зафиксировано 18 атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки, Алексеево-Дружковки, Новоселовки, Роскошного, Долгой Балки, Новогригоровки, Николайполья, Новопавловки и Петровки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 42 атаки. Враг атаковал в районах Сергеевки, Молодецкого и Новопавловки, а также совершал штурмы в направлениях Торецкого, Кучерового Яра, Софиевки, Свободного, Золотого Колодца, Нового Шахматного, Степов, Нового Донбасса, Черниговки, Святогорки, Доброполья, Новогришиного и Удачного.

На Александровском направлении наши воины отразили одну атаку врага в районе Калиновского.

На Гуляйпольском направлении отражены девять атак захватчиков в районах Косовцевого, Нового Запорожья, Верхней Терсы, Гуляйпольского, Белогорья и Волшебного.

На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку врага в районе Новояковловки.

На Приднепровском направлении активные действия врага не зафиксированы.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности