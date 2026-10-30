Карта бойових дій в Україні на 30 жовтня 2026 року

Триває 1710-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 211 бойових зіткнень.

Учора противник завдав одного ракетного удару та 82 авіаційних ударів, під час яких скинув 263 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9576 дронів-камікадзе та здійснили 2478 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 42 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Уланове, Рогізне, Нескучне, Бачівськ, Вовківка, Яструбщина, Лужки, Сопич, Кучерівка, Іскрисківщина, Студенок, Мала Слобідка, Фотовиж, Смолине, Козаче, Середина-Буда, Волфине, Велика Берізка, Шпиль Сумської області; Гута-Студенецька, Камінь, Блешня, Логи Чернігівської області. Авіаудару зазнав населений пункт Пустогород.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони скупчення живої сили та техніки, дві гармати та один пункт управління БпЛА противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав трьох авіаційних ударів, застосувавши шість КАБ, та здійснив 37 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили сім атак противника в районах населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Чайківка, Охрімівка, Мала Вовча та Шев’яківка.

На Куп’янському напрямку ворог не намагався покращити своє положення.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти проводили вісім атак у бік населених пунктів Степове, Колодязі, Лиман, Зарічне, Донецьке та Діброва.

На Слов’янському напрямку противник здійснив чотири атаки у районах населених пунктів Оріхуватка, Ямпіль, Крива Лука та Миколаївка.

На Краматорському напрямку окупанти провели одну штурмову дію в бік Васютинського.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 24 атаки. За уточненою інформацією, загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Олексієво-Дружківки, Новоселівки, Довгої Балки, Дружківки, Русиного Яру, Петрівки, Торецького, Приюту, Вільного та Золотого Колодязя.

Дев’ятнадцять атак атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Добропілля, Новий Донбас, Ганнівка, Родинське, Світле, Новогришине, Мирне, Сергіївка, Котлине, Молодецьке, Новопідгороднє та Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 18 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Успішне, Тернувате, Єгорівка, Гірке та Чарівне.

На Оріхівському напрямку окупанти проводили дві атаки в бік Єгорівки.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не здійснювали.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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