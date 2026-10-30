Втрати ворога станом на 30 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 590 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1710 добу повномасштабної війни становлять 1 586 500 осіб.

Втрати Росії у війні на 30 жовтня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 30 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 586 500 (+1 590) осіб;

танків – 12 450 (+1) од.;

бойових броньованих машин – 25 617 (+3) од.;

артилерійських систем – 51 720 (+21) од.;

РСЗВ – 2 246 (+1) од.;

засобів ППО – 1 728 (+1) од.;

літаків – 452 (+2) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 3 039 (+3) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 588 998 (+1 589) од.;

крилатих ракет – 5 140 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 168 274 (+264) од.;

спеціальної техніки – 4 860 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 30 жовтня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

збито/подавлено 96 ворожих БпЛА типу Shahed (71 із них - реактивний), Гербера, дронів інших типів

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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