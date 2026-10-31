США разрешили продажу Украине 500 ракет Patriot: Зеленский просит их уже этой зимой

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине 500 ракет-перехватчиков Patriot PAC-3 MSE и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью $2,1 млрд. Закупку будут полностью финансировать Украина и международные партнеры, без привлечения средств США.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Госдепа.

Украина пригласила закупку 500 ракет Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE). В пакет также должны быть включены секретные и несекретные запасные части, логистическое и программное обеспечение.

Закупку планируется профинансировать за счет вкладов Канады, Германии и Норвегии через программу JUMPSTART, а также украинских средств, обеспеченных Займом Европейского Союза на поддержку Украины.

Американские бюджетные средства для этого соглашения не будут привлекаться.

Главным подрядчиком станет американская компания Lockheed Martin.

В Госдепартаменте отметили, что предстоящая продажа должна усилить интегрированные возможности противовоздушной и противоракетной обороны Украины и поддержать использование уже существующих систем Patriot против воздушных угроз.

Зеленский просит ракеты уже этой зимой

Президент Владимир Зеленский назвал решение Госдепартамента сильным, однако обратил внимание на сроки предстоящих поставок.

По его словам, определенные сроки предусматривают возможность начала поставок только через несколько лет, тогда как Украине перехватчики нужны уже зимой 2026-2027 годов.

Президент сообщил, что Украина просила США о зимнем пакете из расчета 100 перехватчиков Patriot в месяц.

По его словам, пакет из 500 ракет мог бы существенно усилить украинскую противовоздушную оборону именно в ближайшие месяцы на фоне российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Зеленский призвал США и других партнеров передать Украине PAC-3 из имеющихся запасов уже сейчас, а пополнить свои арсеналы позже за счет законтрактованного производства.

Президент подчеркнул, что только за последние две недели октября Россия нанесла более 30 ударов по важным элементам украинской энергосистемы.

Напомним, ранее Украина просила 300 ракет Patriot для формирования зимнего запаса противовоздушной обороны. По оценкам, при самом экономном сценарии такого объема могло бы хватить примерно на 7–10 крупных российских атак с применением баллистических ракет, однако фактический расход перехватчиков может быть больше.